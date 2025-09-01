“Dan asco”: el enojo del padre de Lucía Rubiño tras ratificarse el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray Este lunes el juez de Impugnación Eduardo Raed ratificó la resolución del juez de Garantías Javier Figuerola. Jorge Rubiño realizó un posteo en sus redes repudiando la resolución.

Este lunes el juez de Impugnación Eduardo Raed ratificó la resolución del juez de Garantías Javier Figuerola confirmando el sobreseimiento para Juan Pablo Echegaray, imputado en una causa por homicidio culposo en el siniestro vial donde murió Lucía Rubiño. El padre de la chica, Jorge Rubiño, realizó un posteo repudiando su enojo con la nueva resolución judicial: “Dan asco”, expresó con enojo el hombre.

Jorge Rubiño, papá de Lucía Rubiño.

La querella, representada por los abogados Marcelo Fernández Valdez y Nadia Derka, apelaron la decisión alegando arbitrariedad en la valoración de la prueba, falta de imparcialidad y violación al debido proceso. El juez después de analizar el recurso presentado por la querella contra el sobreseimiento del hijo del juez federal, consideró que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación por este delito.

“Otro paso a favor de uno de los asesinos de mi hija Juan Pablo Echegaray”, abrió Jorge Rubiño en sus redes acompañando con una foto del fallo donde figura la resolución del juez conocida este lunes. “Gracias Jueces de San Juan por ser equitativos con su pueblo. Dan asco”, posteó.