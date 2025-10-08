Denuncia contra “Panchito” Velázquez: revelan que surgió después de la ruptura sentimental del exjugador con la madre de las denunciantes El abogado del exhockista apuntó a que la mujer acaba de ser condenada por daños contra otra expareja.

El abogado de Francisco “Panchito” Velazquez, Maximiliano Delgado, puso en duda la veracidad de la denuncia contra el exjugador realizada por dos jóvenes, una de ellas menor, asegurando que se les presentó desnudo en el domicilio donde estaban durmiendo.

Además de inconsistencias en el relato- como que se describe unas escaleras cuando es planta baja- Delgado puso el foco en la madre de las denunciantes, quien hasta el día que ocurren los hechos era pareja de Velázquez y además tiene una reciente condena por daños denunciada por otra expareja.

Con la denuncia en mano y el testimonio de Velázquez, el abogado apuntó a la hasta ese momento novia del jugador.

“Una de las denunciantes es menor de edad, por lo tanto está representada por su madre y Francisco ha sido pareja hasta esa noche de esa mujer, él decidió cortar el vínculo y vino esto” cuestionó durante una entrevista en Radio Sarmiento. Luego, reveló que la “madre de las denunciantes ha sido condenada hace poco en el flagrancia, por el delito de daño contra una ex pareja”.

Confirmando que se trataba del incidente en el que una mujer rompió el vehículo de un ex novio con un palo.

Delgado hizo hincapié en ese hecho: ” Tengamos cuidado, no usemos la justicia como un trampolín sentimental. Esa noche se termina el vinculo y a las horas ocurre esto”,

El relato de lo que pasó esa noche

MIRA TAMBIÉN Hallaron a madre e hija calcinadas en Bahía Blanca

A Francisco se lo “notifica en su domicilio en Zonda de una prohibición de acercamiento” dijo Delgado y luego relató lo que su cliente le contó sobre lo ocurrido el sábado pasado, en las horas previas a la denuncia en su contra. “Me manifiesta que sábado a la noche, salió a bailar con la madre de las denunciantes con quien tenía una relación amorosa, que no sabría el etiquetar, novia, amigovia… cuando volvieron de bailar, ella lo deja en el domicilio de ella, él tenía llave, muchas veces se había quedado a pernoctar. Ella se va con otra persona en un after para seguir la juntada” relató el letrado.

Luego, reveló que el jugador se sintió mal, se levantó al baño y “se desplomó ocurre un ruido violento, las chicas, había dos hermanas y otra chica, una de ellas se despierta y lo ve a Francisco tirado en el piso, estaba en el piso. Él estaba en boxers, nunca estuvo desnudo. Después se vuelve a dormir y después se levanta y se va”.

“Francisco nunca estuvo en el dormitorio de las chicas”, puntualizó. “Se habla de un ruido en la escalera, cuando Francisco me dice que no hay escalera en el lugar”, apuntó.

El abogado destacó que Francisco “nunca ha tenido problemas con nadie”; que como jugador con una carrera internacional, “ha compartido vestuarios, en paños menores y nunca ha tenido problemas con nadie. Tiene 51 años, es un hombre muy querido y no entendemos el motivo de este ensañamiento innecesario”

Delgado contó que Francisco estaba preparando un viaje con su ex pareja y las chicas que ahora figuran como denunciantes, que son amigas de los hijos del jugador y que Velazquez recibió mensajes de la madre de las chicas después de la denuncia, diciendo que “ella no entiende nada, que está todo muy confuso”.

No obstante lo declarado, el letrado aseguró “no tengo pruebas de que este planeado. Solamente es llamativo que el modus operandi de su anterior pareja, termine en una causa judicial y ahora pase esto”.

Respecto a cómo está tomando el jugador esta situación, habló del impacto que le produjo al exhockista lo ocurrido: “No está para nada bien, a sus 51 años, es devastador para él. No está acostumbrado a esto. Nunca ha tenido un drama con la justicia, ni policial. Verse en esto no es fácil.