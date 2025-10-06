La palabra de Francisco “Panchito” Velázquez: “Es un momento muy triste, pero soy completamente inocente” El exdeportista se refirió a la denuncia donde se lo acusa de presuntas exhibiciones obscenas.

Pasadas las 13 de este lunes 6 de octubre, Francisco “Panchito” Velázquez, tal vez el mayor ídolo del hockey sanjuanino y uno de los mejores de este deporte, recibió en su domicilio una notificación: fue denunciado penalmente por presuntas exhibiciones obscenas, por tres jóvenes, una de ellas menor de edad y a quienes el exdeportista conoce desde hace tiempo por lo que pudo saber este diario.

Apenas tuvo el papel en mano, habló con su abogado. A pesar que el letrado le dijo no hablar, atendió brevemente a este diario y si bien no entró en detalles sobre la denuncia, dijo que “es un momento muy triste”, que “no pasó nada” y, consultado sobre su inocencia, fue enérgico al apuntar que es “completamente inocente”.

“Me han hecho una prohibición de acercamiento, pero me han dicho (el abogado) que no diga nada”, agregó. Con una voz baja, reconoció que está en una “nebulosa” que “jamás me ha pasado en la vida”.

El hecho denunciado habría ocurrido este fin de semana durante la madrugada. Según trascendió, Velázquez habría sido sorprendido observando a las jóvenes mientras dormían, y una de ellas habría advertido que el exdeportista se encontraba desnudo en la habitación.

La causa se encuentra en etapa de investigación, por lo que en los próximos días se espera que se ordenen nuevas medidas como la solicitud de que se realice una Cámara Gesell a las jóvenes involucradas para determinar pruebas contra el ex hockista.