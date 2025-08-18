Detuvieron a un hombre por el secuestro de una mujer: espeluznantes detalles

María José Fuentes, la mujer que estaba desaparecida desde el pasado lunes, fue hallada este sábado por la noche y las autoridades policiales y judiciales investigan un posible caso de secuestro con fines extorsivos y rapto con fines sexuales.

La víctima fue encontrada encerrada en una vivienda en construcción, acostada sobre un colchón y con visibles signos de haber sufrido violencia física y agresión sexual.

Altas fuentes de la Policía de La Pampa explicaron a LA ARENA que la mujer, de 40 años y que padece un retraso madurativo, había desaparecido en oportunidades anteriores, pero nunca por tanto tiempo. A raíz de que esta vez no podían hallarla, se estableció un grupo especial con personal de la Comisaría Segunda de Santa Rosa que se abocó exclusivamente a investigar lo sucedido.

A partir del análisis de los registros de cámaras de videovigilancia de vecinos que viven en la zona de la calle Donatti, al norte de la capital pampeana donde la joven había sido visto por última vez, los investigadores observaron que María José descendió de un colectivo el lunes alrededor de las 20 horas e inmediatamente se subió a una moto de color rojo que conducía un hombre que portaba un casco color blanco.

Este sábado, minutos después de las 20:30hs., un sargento que conformaba el grupo especial que investigaba el caso, circulaba en su auto particular junto a su familia por la calle Esmeralda en sentido hacia calle Antártida Argentina y al pasar por el frente de la vivienda donde vive María José y su familia, y donde también él había estado trabajando durante su jornada laboral, observó que la hermana de la mujer buscada estaba dialogando en la vereda con un hombre que tenía un casco blanco en una de sus manos y una moto Honda Bross 125 cc. de color rojo, similar a la que había observado en los registros fílmicos.

Ante esta situación, el sargento estacionó, dio aviso al 101 y decidió intentar identificar al sospechoso, quien se estaba colocando el casco y al oír la voz de “alto”, se subió a la moto y escapó por la vereda. Luego, tomó calle Donatti, dobló en Errecalde y, metros después, en Alemania. El sargento lo siguió a pie, hasta que lo perdió de vista, pero pudo memorizar una parte de la patente del rodado.

Posteriormente, se entrevistó con la hermana de María José y la mujer le comentó que el sujeto le había dicho que sabía dónde estaba su hermana.

Con la información de la patente, la policía, a partir del uso de dispositivos tecnológicos, logró ubicar la motocicleta y una dirección. Fue así que alrededor de las 21:40 del sábado, un móvil policial de la Segunda, acompañado por personal de la Brigada de Investigaciones, recorrían las calles cercanas a los hechos y al llegar a la intersección de las calles Callaqueo y Alemania, el sargento que había intentado detener al sospechoso una hora antes, lo divisó ingresando a una vivienda.

El sujeto se percató de la presencia policial y se metió rápido a la casa, cerró una puerta de rejas, pero no logró cerrar la otra puerta y se produjo un forcejeo con el personal policial que intentó disuadirlo para que saliera. El hombre se negó y los oficiales observaron que en el interior del inmueble había un elemento similar a un arma larga.

En ese momento, los uniformados escucharon gritos de auxilio de una voz femenina, por lo cual decidieron ingresar por la fuerza a la vivienda y detuvieron al sospechoso. No obstante, los gritos seguían y constataron que provenían de una obra en construcción que estaba en un terreno lindante al de la casa, separado por un tejido precario.

La policía rompió una puerta que estaba cerrada, ingresó a la construcción y allí fue hallada María José Fuentes, quien se encontraba en un colchón sobre el suelo y en un estado de crisis nerviosa. Las fuentes policiales también precisaron a este diario que la mujer presentaba signos de violencia física y abuso sexual.

La víctima fue atendida por el Servicio de Emergencias Médicas y trasladada al hospital Favaloro para ser contenida. El sospechoso, de 41 años, fue trasladado a sede policial y quedó detenido con prisión preventiva por 60 días acusado de privación ilegítima de la libertad y abuso sexual mediante el uso de la violencia porque la víctima no pudo consentir la acción.