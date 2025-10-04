Dieron a conocer el perfil del presunto asesino: entradas a comisarías y una condena en el penal Juan "Chato" Carrizo es, por el momento, el único detenido por el asesinato de Nicol Baginay en el barrio Echeverría. El frondoso prontuario y los hechos por los que estuvo preso.

El crimen sucedido durante la madrugada de este sábado en el barrio Echeverría, en Capital, donde una mujer murió después de recibir un disparo en la cabeza tiene como único sospechoso y detenido a Juan “Chato” Carrizo, un hombre con frondoso prontuario que salió el Servicio Penitenciario Provincial hace seis meses.

De acuerdo con la información judicial proporcionada por fuentes oficiales, Carrizo tuvo varias entradas a comisarías hasta que en enero de este año fue condenado por dos hechos.

Entre los antecedentes del sujeto se cuentan hurtos, tentativas de robo y un hurto calificado por escalamiento tramitados en varias comisarías de Capital y Chimbas.

El 24 de enero de 2024, Carrizo fue detenido por personal de la Comisaría 17° por lesiones leves agravadas por el vínculo contra su ex pareja, desobediencia a una orden judicial, amenazas simples y violación de domicilio.

Un día después fue condenado por la Justicia a seis meses de cumplimiento condicional, pero se le computó junto a una sentencia previa de ocho meses. Así, Carrizo fue detenido al Penal de Chimbas durante un plazo de 14 meses. El pasado 13 de marzo cumplió la condena.

Finalmente, durante las primeras horas de este sábado volvió a caer detenido cuando permanecía sobre los techos de una vivienda colindante al lugar del crimen de Bajinai. Por el momento, toda la investigación apunta a que sería el responsable del homicidio.