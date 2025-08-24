Discutió con un hombre por un cigarrillo y fue asesinado a puñaladas Ocurrió en Chaco. Los investigadores intentan determinar cómo ocurrió el ataque.

Un joven de 29 años discutió con otro por un cigarrillo y fue asesinado a puñaladas. Luego del brutal ataque, la Policía detuvo al agresor.

El brutal episodio ocurrió durante la madrugada del sábado cerca de la cancha del barrio Los Silos, de la localidad de General San Martín, en Chaco.

De acuerdo a lo informado por los medios locales, pasadas las 5 la Policía fue alertada sobre una persona que estaba herida en la calle.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a la víctima y la trasladaron al hospital local. Sin embargo, cuando llegó al centro de salud ya no tenía signos vitales.

Enseguida personal de la División de Investigaciones comenzó un operativo, a cargo del comisario principal Mario Quiroga y el comisario Jorge Toledo.

Tras ello, detuvieron a un hombre de 36 años mientras caminaba por el barrio San Francisco con importantes manchas de sangre en su cara y ropa. Además, presentaba lesiones visibles en un brazo, la cabeza y la nariz.

Rápidamente los efectivos lo trasladaron al hospital para que lo asistan. Entre las prendas que le incautaron tras el arresto, encontraron un cuchillo con hoja de un solo filo de aproximadamente 15 centímetros.

Durante su declaración, el sospechoso contó que mientras estaba cerca de la cancha del barrio, la víctima se acercó y le pidió un cigarrillo. Como él se negó, comenzó a atacarlo a golpes.

En ese contexto, según declaró, se defendió y lo apuñaló. Tras ello, se fue caminando de la zona.

En las últimas horas, efectivos de la comisaría local realizaron un rastrillaje en el lugar en el que ocurrió el ataque. Durante el procedimiento se incautaron un hierro con manchas de sangre y una gorra.

La causa fue caratulada como homicidio y permanece bajo investigación judicial. Las tareas del caso continúan a cargo del Departamento de Investigaciones del Interior, que intenta esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte del hombre.