El asesino del “Catita” Moreno suma una nueva causa en la justicia Víctor "Chino" Diaz ahora será juzgado por amenazas. Le harán una evaluación psiquiátrica.

Hace años, el ‘Chino’ Víctor Ariel Díaz fue condenado por matar brutalmente a “Catita” Marcelo Andrés Moreno y ahora suma una causa por amenazas, además de tener abierta otro expediente en CAVIG por violencia de género.

Este lunes fue llevado ante la jueza Celia Maldonado quien le dictó 10 días de prisión preventiva en una comisaria, hasta que lo evalúen en el Marcial Quiroga, dado que la defensa asegura que tiene problemas psiquiátricos.

Ahora le atribuyen lesiones leves y amenazas a un joven a quien golpeó y amenazó de muerte. De igual manera, cuando el padre del chico intervino, le dijo que le quemaría su casa. Esto ocurrió en una obra en construcción días atrás, donde Díaz es sereno y los denunciantes obreros.

El caso de “Catita” Moreno

En 2017, el juez Juan Carlos Caballero Vidal (Sala I, Cámara Penal) condenó a 11 años y 10 meses de cárcel al ‘Chino’ Víctor Ariel Díaz por matar de tres puntazos y degollar al ‘Catita’ Marcelo Andrés Moreno (43 años, padre de 7 chicos) la tarde del 19 de abril de 2015, en su casa de Catamarca al 1044 Norte, en Concepción, Capital.

Díaz había confesado el crimen y también haber cargado el cadáver hasta una carpintería contigua, primero, y por la noche hasta un contenedor de basura cercano a su casa, donde le prendió fuego. En un juicio abreviado, aceptaba 12 años y 4 meses de cárcel. Sus dos encubridores, accedieron a la probation.

El ‘Chino’ es barra del club San Martín, igual que el ‘Catita’. Y en la investigación se sospechó que el homicidio fue parte de problemas internos de la hinchada.