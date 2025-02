El dueño de la cabaña donde un periodista porteño denunció un robo, contraataca: lo denunció por amenazas Después de que Santarsiero denunciara que le robaron sus pertenencias en un complejo que alquiló para llegar a transmitir San Martín-River, el propietario dio su versión y radicó una contradenuncia.

Un verdadero calvario se encuentra viviendo por estas horas el propietario del Complejo de cabalas “Mandala” ubicado en el departamento 9 de Julio. El periodista partidario Hernán “Tano” Santarsiero denunció que lo desvalijaron el pasado sábado cuando él y otros colegas se encontraban en el Hilario Sánchez cubriendo el encuentro entre San Martín y River Plate. Después de hacerlo público en su programa “Sintonía Monumental, el propietario del lugar Gustavo Conti, salió a dar su versión e incluso radicó una denuncia policial contra el periodista deportivo por amenazas.

“Trabajo hace 4 años en este emprendimiento turístico y yo vivo de que la gente se lleve buenas experiencias de este lugar y no de robarme un pantalón de Nacho Scocco”, expresó el sanjuanino a DIARIO DE CUYO. Es que el pantalón del exjugador de River fue parte del botín que delincuentes sustrajeron de ese lugar el pasado sábado. Según lo denunciado por Santarsiero se llevaron también bolsos, una mochila, una billetera con plata, 100 dólares, perfumes, entre otras pertenencias. El periodista partidario de River habló este martes por la mañana con este medio y dejó entrever su desconfianza con el propietario del lugar: “se puso nervioso, se contradecía”, dijo.

Horas más tarde, Conti, el prestador turístico se defendió e incluso mostró la denuncia que radicó en Comisaría 31ra de Las Chacritas. “Santarsiero piensa que yo le robé, me dijo que yo me muevo entre malandras, también me pidió plata porque me dijo ´arreglamos de algún modo´”. El propietario del Complejo presentó el audio donde el comunicador porteño le recriminaba: “Me amenazó que se iba a dedicar a escracharme en todos medios y tal fue así que me empezaron a llegar comentarios en Google Maps que algunas las pude denunciar porque era lenguaje ofensivo, pero otros quedaron. Habían comentarios de él y gente allegada a él, de la hinchada. Se han encargado de llenarme de comentarios negativos y eso una persona que tiene un emprendimiento turístico es lo último que quiere, en el audio están esos códigos mafiosos con los que se dirigió a mí”, expresó Conti.

Esa delegación de siete periodistas habían llegado el sábado por la mañana a ese complejo ubicado sobre calle Solis S/N, llamado ‘Mandala’. A la tarde partieron al Estadio Hilario Sánchez y cuando regresaron cerca de las 2 de la madrugada se toparon con que estaban varias cosas revueltas y les habían robado pertenencias.