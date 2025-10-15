El emotivo posteo de la escuela donde asistía Emir Barboza: “Su recuerdo permanecerá siempre en nosotros” Su seño utilizó las redes sociales para darle el pésame a la familia.

Luego de que se conociera la terrible noticia que una gresca entre bandas en el barrio Valle Grande se cobró la vida de Emir Barboza, un menor de 7 años, tanto familiares como amigos se hicieron eco en las redes sociales del dolor que atravesaban. Fue así que, se sumó a los mensajes de condolencia, la comunidad educativa de la escuela a la que asistía el pequeño que falleció por un impacto de bala.

“La comunidad educativa de la escuela José Rudecindo Rojo lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro alumno de 1° grado B, Roberto Emir Barboza. Acompañamos con respeto y afecto a su familia, amigos y compañeros. Su recuerdo permanecerá siempre en nosotros. Q.E.P.D.”, escribió su seño en las redes sociales.

Por el crimen, hay 7 personas detenidas, entre ellas un menor. Además, informaron que buscan a un octavo sospechoso.