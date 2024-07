El expolicía Francisco Méndez habló tras su liberación en la causa Loan: “No tengo nada que esconder” Se consideró inocente y pidió que "abran los teléfonos".

La jueza Cristina Pozzer Penzo, quien investiga la desaparición del menor Loan Danilo Peña en la localidad de 9 de Julio, Corrientes, decidió liberar al expolicía Francisco Amado Méndez. Tras salir de prisión, el hombre habló por primera vez en una entrevista exclusiva con C5N y se refirió a la causa.

El expolicía brindó su testimonio al periodista Adrián Salonia en el programa “Argentina en Vivo”. Durante el mismo habló sobre su vínculo con el excomisario Walter Maciel, con quien aseguraban que tenía una estrecha relación.

Qué dijo el expolicía Francisco Méndez tras ser liberado en la causa Loan

“Yo no tengo nada, no escondí nada. Yo me fui con la verdad en la fiscalía primeramente en forma voluntaria, lo saben todos. No sé que pasó, no me puedo explicar. No le deseo a nadie estar detenido en una cárcel federal, a nadie. Pasé días de mierda, por cinco días no comí, no me bañaba, no hacía nada”, expresó Méndez.

Luego se refirió a su relación con el ex titular de la comisaría 9 de Julio, Walter Maciel -aún detenido en la causa- y negó tener un vínculo cercano: “Todo lo que quieran decir la gente tiene expresión de libertad, pueden decir lo que quieran pero yo te digo la verdad, no me junto con nadie en el pueblo, no comparto un asado con nadie. La única junta que tengo es mi familia. No tengo confianza en nadie y con Maciel mucho menos. Con Maciel no tengo nada, que averigüen antes de hablar”.

En esa misma línea pidió: “Abran los teléfonos, yo no tengo nada que esconder”. Para finalmente asegurar que se considera inocente: “Si yo no me considero inocente no voy a estar en mi casa”.

Caso Loan: liberaron al expolicía Francisco Méndez por falta de mérito

El expolicía Francisco Méndez fue liberado por “falta de mérito”, según el dictamen de la jueza Pozzer Penzo. Méndez había sido arrestado acusado de ser el informante del comisario Walter Maciel, quien todavía permanece detenido.

MIRA TAMBIÉN Ocho años de prisión para un sujeto por abuso sexual reiterado al hijo de su pareja, menor de 8 años

La magistrada ordenó su liberación después de haberle tomado testimonio, al considerar que no había elementos para acusarlo por la supuesta sustracción del niño de cinco años. Méndez había sido el último de las aprehendidos tras la declaración de Laudelina Peña, tía de Loan, quien lo mencionó en varias ocasiones al brindar su testimonio ante la jueza.

En tanto, aún continúan detenidos Carlos Pérez, su esposa María Victoria Caillava; Daniel “Fierrito” Ramírez, Antonio Benítez, Mónica Del Carmen Millapi y Laudelina Peña.