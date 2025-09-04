Encontraron al hombre que buscaban: lo habían denunciado por alquilar una camioneta y desaparecer Un denunciante aseguró que José Pablo Leyes Campillay le alquiló una camioneta y desapareció con el vehículo.

Fue encontrado este jueves José Pablo Leyes Campillay, el joven sanjuanino de 30 años que era buscado intensamente desde el 2 de septiembre, caso que en las últimas horas había sumado un nuevo capítulo que investiga la Justicia.

Fuentes judiciales informaron que un hombre denunció que le había alquilado a Leyes una camioneta Fiat Strada Adventure color negra, pero que, tras concretar el trato, el muchacho dejó de contestarle los mensajes y desapareció con el vehículo.

La hipótesis que analizaban los investigadores era que Leyes podría haberse marchado a bordo de esa camioneta. Desde el programa provincial de búsqueda de personas extraviadas San Juan Te Busca pedían colaboración a la población para dar con su paradero. Este mediodía, la Policía informó que Leyes fue encontrado, sin brindar mayores datos.

La camioneta Fiat Strada Adventure negra que, según la denuncia, Leyes alquiló antes de desaparecer.

El desaparecido es oriundo de Caucete. La última vez que había sido visto fue el martes 2 de septiembre.