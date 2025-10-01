“El Mateito”, el adolescente prófugo que baleó al policía y es conocido en el ambiente delictivo: aseguran que horas antes le dio un puntazo a otro menor Lo conocen en la Fuerza por su violencia cada vez que comete un delito.

M.R. de 16 años es el autor de la balacera propinada contra un policía esta madrugada en un confuso episodio ocurrido entre la Villa San Damián y el Barrio La Estación, en Rawson, según los pesquisas. Hasta el momento se encuentra prófugo.

Para los investigadores no hay casi dudas de la autoría. No es un desconocido para los policía. M.R. o “El Mateito”, es un menor conocido por sus antecedentes y su violencia: “No tiene compasión”, aseguran policías que conocen de sus maneras.

A este chico lo acusan de darle un puntazo a otro menor ayer en inmediaciones de calle Dr. Ortega y Frías. La víctima no denunció por temor, aseguran las fuentes, porque infunde terror en sus víctimas, saben que puede ser capaz de todo.

Este chico es hasta el momento el único acusado de darle tres balazos a Gabriel Héctor Riveros Alday (30), que pelea por su vida en una cama del Hospital Rawson.

Balearon al policía tik toker

Todo aparentemente se originó cuando el policía iba en su moto, M.R. lo quiso robar y fueron a parara a un domicilio del B° La Estación donde el jovencito saca un arma y gatilla 5 veces, dando dando dos en el tórax de la víctima y 1 en la mano izquierda.