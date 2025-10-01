“Policía tiktoker”: así es como lo conocen en la Fuerza al efectivo que fue baleado por un menor Sus problemas de conducta lo apartaron de la Policía.

La noticia corrió como reguero de pólvora por WhatsApp entre los efectivos sanjuaninos: “Balearon al policía tiktoker”. Los mensajes se referían a Gabriel Héctor Riveros Alday (30), el miembro de la Policía de San Juan que en un confuso episodio le dieron una ráfaga de disparos, donde tres de ellos impactaron en el cuerpo.

El hecho, por ahora poco claro en cuanto a sus motivaciones, habría ocurrido sobre la 1:45 horas cuando la Policía toma conocimiento de un herido, presuntamente en un intento de robo de acuerdo a lo que informó Fiscalía, en calle Frías y Boulevard Sarmiento, en el interior de V° San Damián, departamento Rawson.

La zona donde fue baleado el policía.

Riveros circulaba en moto con quien sería su pareja y persiguió al ladrón hasta el domicilio del agresor, allí tuvieron una discusión. Pero al momento de retirarse del lugar, el menor de 16 años (identificado como M.R.) sacó un arma de fuego, disparó 5 veces y le dio dos balazos en el tórax al policía y 1 en la mano izquierda. Tuvo que ser trasladado al Hospital Rawson.

Riveros es oficial ayudante está en situación “pasiva” desde hace casi 2 años. Sus problemas reiterados de conducta lo fueron apartando de la Fuerza.

Para el mundo policial local, Riveros es una cara conocida, no solo por sus conductas cuando estuvo activo sino, principalmente, por su alto perfil en redes sociales, en particular en TikTok donde cuenta con casi 13.000 seguidores donde se presenta como “empresario” y “pastor motivacional”.

El policía baleado es crítico de la Fuerza y lo expresa en sus redes, de su conducción y de algunas circunstancias propias del oficio.