El trágico final de un chofer de UBER: lo apuñalaron, corrió en busca de ayuda, se desplomó y un auto le pasó por encima El caso impacta por la sucesión de hechos trágicos.

Lucas Humberto Pereira, de 38 años y oriundo de Villa Dolores, Córdoba, quien trabajaba como chofer de aplicaciones y había comenzado recientemente en una automotriz de la zona sur de la ciudad mediterránea.

El pasado 31 de agosto, un accidente en la avenida Sabatini, a la altura de calle Cipriano Perelló, reveló una situación mucho más grave de lo que inicialmente se reportó. Lucas fue atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. Lo impactante fue que, al ser trasladado a la morgue, los forenses advirtieron una herida punzocortante que indicaba que habría sido apuñalado antes del accidente.

Las investigaciones iniciales, lideradas por el fiscal Tomás Casas, revelaron que Lucas llegó tambaleándose a la avenida, evidenciando que había sido herido. cayó en medio de la avenida Sabatini, dos autos lo esquivan y el tercer auto lo atropelló.

Tras la identificación de la víctima, un familiar informó a la Policía que Lucas había sido asaltado, ya que su auto, un Citroën C4, y sus pertenencias, incluyendo su celular y billetera, no estaban en su poder.

Se sospecha que Lucas fue atacado en un intento de robo y que, tras ser herido, intentó escapar antes de caer en la avenida. Hasta el momento, la investigación no ha avanzado considerablemente y la carátula del caso no ha cambiado a homicidio en ocasión de robo.

Recientemente, se ha informado que partes del Citroën C4 robado fueron encontradas en un desarmadero de Ciudad Evita, un lugar conocido por ser un punto de desguace de vehículos sustraídos. Esta situación recuerda a otros casos de robos violentos en la ciudad, como el de Sebastián Villarreal, quien perdió la vida tras un asalto por su moto.

El conductor que atropelló a Lucas ya ha sido identificado y se enfrenta a cargos de homicidio culposo.