El video de TikTok del triple crimen de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi donde capta el momento de las torturas: “Dedo por dedo…” Todo fue transmitido en vivo en las redes sociales para un grupo cerrado.

Un nuevo capítulo se sumó a la conmoción nacional por el triple crimen de Florencio Varela. Es que trascendió el testimonio anónimo de una persona que asegura haber presenciado, a través de una transmisión en vivo por TikTok, la brutal tortura de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

“Hubieras visto cómo lloraban las manitas”, fue la frase que apareció en un chat de WhatsApp acerca de las imágenes transmitidas para un grupo cerrado de 45 personas y que abrió la puerta a la descripción de escenas desgarradoras. Según ese presunto testigo y las capturas divulgadas por Crónica, las jóvenes víctimas fueron sometidas a tormentos para que confesaran el paradero de dólares y cocaína.

En ese contexto, relató que a Lara, la menor, le habrían amputado los dedos de una mano y parte de una oreja antes de ser asesinada: “No quiso decir dónde estaban los dólares ni la merca (…) Por eso le cortaron dedo por dedo”.

Otro de los mensajes filtrados en el mismo grupo hablaba de fotos de los cuerpos ya descuartizados, imágenes que habrían circulado antes de que los cadáveres fueran hallados enterrados en el patio de una casa de Florencio Varela.

La hipótesis de los investigadores se mantiene firme: el móvil fue un ajuste de cuentas narco vinculado al robo de cocaína. En la transmisión en vivo por TikTok, que ya había confirmado el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el líder de la organización -apodado “Pequeño J”, un ciudadano peruano de 23 años actualmente prófugo- habría lanzado un mensaje mafioso: “Esto le pasa al que me roba droga”.

“El móvil fue disciplinatorio, fue para construir una imagen terrorista por parte del líder de la organización”, afirmó el ministro de Seguridad.

Subrayó que las tres chicas fueron engañadas con una falsa invitación a una fiesta el viernes pasado a la noche: “Creían que iban a participar en un evento al que las habían invitado. Van por su propia voluntad con alguien que se había ganado su confianza”.

De acuerdo con los informes forenses, las víctimas fueron asesinadas entre las 3 y las 6 de la mañana del sábado, horas después de la famosa transmisión por TikTok. Según las autopsias, Lara (15) fue asesinada de una puñalada en el cuello. A Morena (20) y Brenda (20) les aplicaron puntazos. A Brenda le quebraron el cuello y la golpearon; a Morena la golpearon y le aplastaron la cabeza.