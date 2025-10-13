En un accidente en parapente, murió Mauro Sebastián Massini, ¿por una ráfaga de viento o una falla en el equipo? El hombre tenía 49 años.

El accidente ocurrió el sábado al atardecer en una zona rural cercana a San Carlos Centro. La víctima, identificada como Mauro Sebastián Massini, tenía 49 años y era muy conocido en la comunidad por su pasión por el vuelo y su trabajo en el municipio.

La tarde del sábado terminó con una noticia que sacudió a los vecinos del departamento Las Colonias. Un hombre de 49 años perdió la vida tras sufrir un grave accidente mientras practicaba parapente en un campo de la zona rural de San Agustín, a pocos kilómetros de San Carlos Centro.

El hecho ocurrió cerca de las 19.30, cuando Mauro Sebastián Massini, domiciliado en San Carlos Centro, realizaba un vuelo recreativo junto a un compañero. Según los primeros testimonios, el deportista habría perdido el control del parapente y cayó violentamente al suelo.

De acuerdo con las versiones iniciales, una fuerte ráfaga de viento podría haber provocado la pérdida de control del equipo. Massini murió en el lugar a causa del impacto, mientras que su acompañante resultó herido y fue trasladado al hospital local, donde se encuentra fuera de peligro.

Tras el siniestro, intervino personal de la Subcomisaría 11ª (UR XI), que dio aviso a la División Científica Forense Las Colonias – PDI Región I. Los peritos tomaron vistas fotográficas y aseguraron la escena bajo las directivas del fiscal de turno, **Dr. Alejandro Benítez**, de la Unidad Fiscal Las Colonias.

El cuerpo fue examinado en el lugar por la médica policial de turno, quien dispuso su traslado al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia. Las causas del accidente continúan bajo investigación, aunque no se descarta que una ráfaga de viento o una falla en el equipo hayan sido determinantes en la tragedia.