Encontraron en la selva brasileña el cuerpo de un turista ruso que estaba desaparecido desde hace cuatro meses Un leñador sintió un mal sabor en el agua de un arroyo y al seguir el rastro encontró el cadáver en avanzado estado de descomposición.

Encontraron el cuerpo sin vida de un turista ruso que estaba desaparecido desde hacía cuatro meses en Brasil. Denis Kopanev, de 33 años, había llegado a Río de Janeiro el 8 de junio y un día después se perdió su rastro. Su cuerpo fue encontrado por un leñador en la selva brasileña.

El hallazgo ocurrió este miércoles 1 de octubre en el Bosque de Tijuca, en la Zona Norte de Río. El cadáver estaba boca abajo, con la cara dentro de un arroyo. Arriba de él había una enorme piedra, de la que se presume que pudo haber caído en medio de la oscura noche.

El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y llevaba encima su billetera y su tarjeta de crédito. El leñador llegó hasta él después de sentir un mal sabor en el agua del arroyo y seguir el rastro, según informó el portal brasileño G1.

La identificación del cuerpo fue posible al analizar una radiografía del cráneo del turista que había sido realizada en 2010. Tras compararla con el de la víctima, los expertos del sector de la Antropología Forense pudieron determinar que se trataba de la misma persona.

La principal hipótesis descarta la participación de terceros en la muerte e indica que se trató de un accidente o una enfermedad repentina. Kopanev llevaba puesto un anillo inteligente que controlaba las funciones vitales de su cuerpo. Este elemento fue crucial para reconstruir lo sucedido.

De acuerdo con los registros del dispositivo, la víctima estuvo en movimiento hasta alrededor de las 22:30, cuando los marcadores se interrumpen de forma repentina: “Es posible verificar que los latidos cardíacos de Denis cesan a partir de las 22.30, y que a lo largo de la noche del 9 de junio hasta alrededor de la medianoche, la temperatura corporal de Denis fue bajando, caracterizando un posible cuadro de hipotermia”, explicó la delegada Elen Souto.

Durante los últimos meses, las autoridades habían estado buscando a Kopanev: “La única línea de investigación era que Denis se había perdido en la Mata Atlántica. Por eso se realizaron cuatro registros a lo largo de estos 3 meses de investigación”, reveló Souto.

“La investigación concluye, por lo tanto, que Denis no fue víctima de ningún delito. Fue víctima de un accidente. Posiblemente se perdió y a partir de ahí se accidentó”, finalizó.