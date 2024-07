Eran amigas íntimas hasta que una de ellas se dio cuenta que le estaba vaciando la cuenta bancaria: le sustrajo casi $3 millones La sustracción fue a través de la aplicación móvil de un banco. La mujer había conseguido manipular la cuenta bancaria de la víctima.

Una historia de “amistad” y delito, que ocurrió en San Luis. Elida y Brenda eran amigas. Pero todo eso terminó a principios de mayo. Y, al parecer, no fue de la mejor manera. Elida descubrió que, a lo largo del mes de junio, su ex amiga le vació su cuenta bancaria y, no solo eso, sino que también la endeudó por varios años con préstamos millonarios que sacó a nombre de ella. En total, consiguió sustraerle 2.870.000 de pesos.

La víctima se dio cuenta de que le había quedado poco y nada cuando fue hasta la sucursal del Banco Nación, de Villa Mercedes. Pensaba retirar su sueldo y su aguinaldo, que acababan de depositarle sus empleadores.

Pero, en la ventanilla, el empleado bancario solo le entregó 100 mil pesos, que era todo lo que había en su cuenta. La mujer se fue del banco y le comentó luego a una amiga lo que le había pasado. Elida volvió a la sucursal acompañaba de esa amiga y le pidió explicaciones a un bancario. El hombre le informó que su cuenta había registrado varios movimientos durante junio.

Le precisó que, a través de la aplicación móvil del Nación, el 4 de junio habían solicitado un préstamo de 2.200.000, nueve días después habían pedido otro de 10 mil pesos, el 24 de junio habían hecho lo mismo pero por una cifra mayor, 460.000 pesos, y dos días más tarde habían sacado otro por 200 mil.

Le indicó también que el 27 de junio figuraba que le habían depositado el sueldo y el aguinaldo, al día siguiente le descontaron la primera cuota de uno de los tantos préstamos y, desde esa cuenta transfirieron a otra, 190 mil pesos. Después de tantos movimientos, su saldo total era 100 mil.

Su cuenta bancaria, a través de la aplicación móvil, estaba registrada bajo otro número de teléfono y con el correo electrónico de su ex amiga.

Cuando Elida trató de instalar la aplicación del banco, con sus datos personales, no pudo. Al rato recibió un llamado de Brenda, quien le advirtió que si insistía en cambiar los datos de la cuenta se acercaría a golpearla, denunció. La Policía allanó la casa de Brenda y de una familiar de ella y les secuestró tres teléfonos.

Fuente: El Diario de la República