“Estoy cuadripléjico, apenas puedo mover una mano”: el testimonio del empresario baleado en su casa Emanuel Rodríguez Dilella habló desde la clínica donde sigue internado tras el violento robo en su vivienda de San Juan de los Olivos. Relató cómo fue el ataque, su recuperación y el miedo que aún vive su familia.

Este miércoles, en una audiencia clave por el intento de robo ocurrido el 21 de mayo en Rawson, el empresario sanjuanino Emanuel Rodríguez Dilella relató en primera persona el violento asalto que lo dejó cuadripléjico. Lo hizo de manera remota, vía Zoom, desde la Clínica Santa Catalina, en Pilar (Buenos Aires), donde permanece internado por su rehabilitación neurológica. La fiscal Claudia Salica también intervino desde ese centro médico, mientras que la audiencia fue presidida por el juez Roberto Montilla.

Rodríguez, de 43 años, recordó la madrugada del ataque: “Estoy cuadripléjico, apenas puedo mover una mano”, dijo, explicando que recibió un disparo en el hombro y fue golpeado en la cabeza con la culata de un arma. “Vi sangre y estaba convencido que me moría. Le pedí a mi mujer que cuidara a las niñas”, agregó.

El empresario describió que tres personas armadas irrumpieron en su casa y lo golpearon salvajemente antes de dispararle. “Agradezco estar con vida. Me quedan años de recuperación. Mi vida cambió y cambiará. Mis hijas tienen miedo. No pueden ir al baño solas”, expresó.

Consultado por la fiscal sobre sus expectativas en la causa, fue claro: “Espero que haya Justicia y poder recuperar mi vida. No deseo nada más”. También aseguró que, aquella noche, en su casa solo había unos 30 mil pesos, que los delincuentes se llevaron.

En la audiencia, solo una de las abogadas defensoras formuló preguntas, aunque Fiscalía objetó porque los detalles ya habían sido aportados. Por pedido de la familia, la fiscal solicitó a los medios que no se difundan imágenes de Rodríguez internado.

El hecho ocurrió en el barrio privado San Juan de los Olivos, cuando al menos dos ladrones ingresaron mientras la familia dormía. Huyeron tras herirlo gravemente. Esa noche, Rodríguez fue trasladado al Hospital Rawson y luego derivado a Buenos Aires.

POR EL CASO hay seis sospechosos con prisión preventiva, tres de los cuales están señalados como coautores del violento intento de homicidio agravado del comerciante.

La investigación, a cargo de la UFI Delitos Contra la Propiedad, tiene a seis detenidos con prisión preventiva: Sebastián Aguirre, Pablo Pérez y Brian Esequiel Arredondo —acusados como autores principales— y Enzo Pérez, Alfredo Monteleone y Braian Álvarez Cuello, alias “El Batería Baja”, como partícipes secundarios. Los tres primeros habrían ingresado armados a la casa, incluyendo al que efectuó el disparo que dejó al empresario en grave estado.