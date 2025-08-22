Femicidio de Yanina Pérez: afuera, la vigilia de familiares y el pedido de justicia; adentro, “El Guascazo” se violentó y aceptó perpetua Ariel Omar “El Guascazo” Pérez enfrenta la etapa final del proceso. Familiares y allegados hacen la vigilia en las afueras de Tribunales.

Ariel Omar “El Guascazo” Pérez enfrenta desde hoy la etapa final del proceso donde lo tiene como único señalado por terminar con la vida de Yanina Pérez, en febrero de 2024 en las puertas del cementerio de Angaco, a plena luz del día.

El inicio del juicio, con la posibilidad de que abrevie (es decir, reduzca el proceso reconociendo el delito que se le imputa), está marcado por una fuerte presencia de familiares y allegados de la víctima que en las afueras de Tribunales hacen una vigilia a la espera de que el hombre reciba la máxima pena posible y que, de alguna manera, calme el dolor por tamaña pérdida.

Melina Gómez (26), hija de Yanina, encabeza la concentración y no ocultó su esperanza con que todo termine como esperan desde hace tiempo, con este sujeto en la cárcel por décadas: “La expectativa es que, como siempre lo digo, se haga justicia y que sea una condena ejemplar y que una vez ya se lo condene porque ya se ha burlado mucho de nosotros (…) Nosotros vamos por la reclusión perpetua, una persona así no tiene que tener beneficios”.

El dolor de la familia

Conmovida, reconoció que Yanina era “la pieza más importante para nosotros, así que imaginate cómo es la vida, muy dolorosa y además tener que estar bancando y estar peleando y luchando día a día para que el asesino de tu mamá lo condenen, es muy difícil y muy doloroso”.

No ocultó su bronca por los reiterados hechos en donde el “Guascazo” se burló de la víctima y de la familia, “con todo esto que ha estado haciendo en las audiencias, todo totalmente burlesco y los meses que hemos vivido totalmente dolorosos, queremos la mayor pena”.

TENSA AUDIENCIA

Sala de Audiencias

El imputado se presentó hoy y, una vez más, mostró su irritabilidad con las autoridades del Tribunal y con la prensa. No quería estar y se puso un tanto violento que obligó a que los policía que lo custodiaban tengan sacarlo.

This browser does not support the video element. MIRA TAMBIÉN Extraña muerte de dos policías por disparos de arma de fuego

Pérez dijo que quería firmar el abreviado, aceptar la prisión perpetua e irse de la audiencia y tampoco quiso seguir el trámite desde una sala contigua. Una vez que se restableció el orden, Fiscalía, tarea a carho de Francisco Micheltorena, enumeró la prueba ante la mirada atenta de los jueces Flavia Allende, Gerardo Fernández Caussi y Federico Rodríguez. La parte querellante la integran Gustavo Sánchez y el defensor Horacio Merino.