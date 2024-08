Fiscal sanjuanino manejaba con casi el triple del alcohol del permitido, ¿habrá sanciones? Sobre este escandaloso episodio se refirió el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con total hermetismo y sin fuentes judiciales ni policiales hablando del tema en ‘ON’, se manejó en las últimas horas un caso que fue tema de conversación en los pasillos de Tribunales. Se trata del fiscal sanjuanino que fue sorprendido en un operativo el fin de semana manejando su camioneta 1,44 gramos de alcohol en sangre, es decir, casi el triple de lo permitido para este tipo de vehículos.

El funcionario judicial en la mira es Roberto Mallea, que cumple funciones en ANIVI, que fue retenido en un operativo sobre Avenida Libertador en inmediaciones del Parque de Mayo. Cuando la pipeta arrojó que estaba alcoholizado, le retuvieron la licencia de conducir y le secuestraron el vehículo.

Sobre este nuevo episodio que salpica a un funcionario juidicial, se refirió el jefe de los fiscales, Eduardo Quattropani.

“Lo he citado al fiscal, quiero escucharlo, quiero ver cómo tramita la causa en el Juzgado de Faltas y luego lo veremos”, aseguró Quattropani en contacto con Canal 13 San Juan.

El fiscal General de la Corte dijo que lo que le pasó a Mallea será motivo de análisis para una eventual sanción; “si ha cometido una falta, será sancionado dentro de la gravedad de la falta. Una persona, seguramente, si es cierto lo que dice, que ha ido manejando con alcohol, evidentemente no es una conducta debida, no es lo esperable. La verdad que me produce enojo, pero vamos a escucharlo y vamos a proporcionar cuál ha sido la conducta que él ha asumido”..

Cuando se le consultó a Quattropani sobre el tipo de sanción que le correspondería, aclaró que “(Mallea) no ha matado a nadie. Tampoco ha tenido una conducta ejemplar. Así que ya lo voy a mencionar una vez que me entreviste con él”.