Fiscalía reveló que el conductor del auto que mató al motociclista omitió una señal de ‘Pare’: identificaron a la víctima El fallecido tenía 51 años.

Gustavo Alberto Aciar (51) casi que no tuvo oportunidad. Un impacto de lleno lo hizo volar por los aires desde su moto hasta caer en una vereda, perdiendo la vida de forma instantánea. Ocurrió este viernes a eso de las 7.50 en calles Formosa y Maradona, en el departamento Chimbas.

La pesquisa de la UFI Delitos Especiales, con el fiscal Francisco Nicolía al mando del caso, arrojó una presunta imprudencia por parte del conductor del automóvil que atropelló a Aciar.

De acuerdo a lo informado, Juan José Navarro circulaba en un Fiat Siena por calle Formosa de este a oeste y al llegar a intersección con calle Maradona, hizo caso omiso al cartel de ‘Pare’ emplazado sobre su carril y avanzó, impactando la moro de Aciar, una Bajaj Rouser 200 cc.

Producto del accidente, el conductor de la motocicleta quedó tendido en la vereda de la esquina suroeste, donde se produjo el deceso. En cuanto a la posición final de los rodados, la motocicleta quedó en el centro de la calle Formosa, y el automóvil con su frente en el vértice de la esquina suroeste. Navarro quedó detenido a la espera de las pericias de rigor.

En el lugar se hizo presente personal del Departamento de Policia Cientifica, la Brigada Policial de Delitos Especiales.