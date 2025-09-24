[FOTOS IMPACTANTES] Una decena de vecinos desfiguró a golpes a un delincuente: “Mirá la rata cu…” El hecho ocurrió en una finca de La Rinconada.

Este martes rozando la medianoche, un grupo de vecinos tomó justicia por mano propia y no sólo capturó a un delincuente sino que lo molió a golpes cuando lo sorprendieron robando en una finca. El hecho ocurrió en La Rinconada, Pocito.

Al menos 10 vecinos, participaron de la golpiza que dejó visiblemente herido en el rostro a un ladrón de 27 años. Aparentemente, el sujeto estaba acompañado por otro que logró escapar y tras romper la ventana de una finca, se metió con intenciones de robo.

Pero no pudo lograr su objetivo, ya que los vecinos alertados por su presencia reaccionaron y además de inmovilizarlo, le dieron una paliza que incluyó patadas, puñetazos y hasta escupitajos. También le profirieron insultos mientras estaba en el suelo.

Una vez que el personal policial fue convocado mediante el 911, procedió a la detención formal. Trabajó personal de la Unidad Operativa de La Rinconada, Comisaría 7ma, Comunal de Pocito y las Motorizadas Cruce de Los Andes y Quinto Cuartel.

El video de la captura del delincuente: