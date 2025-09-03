‘Fraude’ con tierras fiscales: Imputan a 6 y piden preventiva a 2; para la Defensa no hay delito porque el Estado no es dueño La audiencia se prolongó 5 horas. Fiscalía les imputó a todos participación en estafas reiteradas. Para Fiscalía de Estado cometieron, además, usurpación y asocación ilícita. Hoy a las 18 la jueza resuelve.

En una audiencia que se prolongó durante 5 horas, el fiscal Duilio Ejarque y sus colaboradores, Silvina Putelli y Pablo Ferrer (UFI de Delitos Informáticos y Estafas) imputaron a cuatro miembros de una familia y a otras dos personas 48 estafas por haber vendido, entre 2020 y 2024, la mayoría de los 165 lotes en los que fraccionaron un terreno fiscal, algo más de 7 hectáreas en Médano de Oro, Rawson. También pidió a la jueza de Garantías, Mabel Moya, que los principales sospechosos, los hermanos José Alberto y Martín Gastón Díaz, cumplan 4 meses de prisión preventiva. Y que los inhiba para poder disponer de sus bienes, que se lo embargue igual que sus cuentas bancarias, medidas que hizo extensivas al resto de los imputados, Alexiana Díaz (hija de Martín Gastón) y otro hermano de los Días, Oscar. El resto de los imputados son Víctor Javier Dávila Jofré (supuesto empleado de los Díaz) y quien les vendió el terreno, Estela Capelli, quien se conectó desde su casa en Tucumán.

Según Fiscalía, solo por la compra de los terrenos se pagaron unos 38 millones, que actualizados con la taza bancaria empleada en litigios penales asciende a 102.000 millones y a 400 millones de pesos si se tienen en cuenta los índices inflacionarios. El perjuicio es mucho mayor, considerando que muchas familiares construyeron sus casas en el lugar y otras están a medio construir.

DECISION

Hoy a las 18, la jueza dará a conocer su decisión sobre el pedido de prisión preventiva y otros planteos de las partes involucradas, ayer envueltas en una polémica. A saber, los representantes de Fiscalía de Estado, Claudio Herrera y José Fraifer, adhirieron al pedido de la fiscalía penal y pidieron que, además, se les impute a todos los sospechosos los delitos de usurpación y asociación ilícita. Solicitó también que se hagan allanamientos en los nuevos domicilios que dieron los sospechosos Díaz y que por lo menos a uno de ellos (José Díaz) se le secuestre su teléfono celular.

Los abogados de los 48 denunciantes, (Gema Orellano, Viviana Belén y Aníbal Juárez), en cambio, hicieron causa común con los argumentos de Vanesa De Dax (defensora de todos los hermanos Díaz), quien le pidió a la jueza no intervenir ni dictar ninguna medida, porque primero debe dirimirse quién es el dueño de ese lote, el 90.

Según la letrada, ese terreno había sido adjudicado al fallecido Hugo Capelli (su hija Estela lo heredó) como parte del extinto programa de colonias fiscales en el país. Esos terrenos, incluido el lote 90, fueron transferidos en 1987 a la provincia, a quien le atribuyó no cumplir con la obligación de escriturar a favor de los adjudicatarios, quienes, por otra parte, deben ser titulares de esos derechos porque ya pasaron 50 años.

Es más, De Dax hasta habló de posibles adulteraciones a manos de funcionarios públicos (disparó contra alguien que identificó como Fachín) en los registros inmobiliarios, porque aseguró que por el lote 90 le cobraban impuestos a Hugo Capelli. Y hasta mostró una ‘copia simple’ de las boletas que pagaba quien -dijo- fue adjudicatario de esas 7 hectáreas.

50Pero el fiscal Duilio Ejarque y su equipo sostienen lo contrario.

Hoy argumentaron que Estela Capelli fue declarada única heredera de ese lote de manera fraudulenta y que no tiene escritura del terreno. Además, acusó a los Díaz de organizarse de manera tal que Martín Gastón era la cara visible de ese plan, que incluía la publicidad de la venta financiada de los lotes y el ploteo de una camioneta para darle apariencia de seriedad al negocio. Que su hermano José y el supuesto empleado Dávila Jofré firmaron la mayoría de los contratos de compraventa, a unque éste último imputado dijo que lo hizo para no perder el trabajo. Alexia Díaz y el otro hermano de los Díaz, se encargaban de cobranzas, igual que otros familiares por ahora no imputados.

MIRA TAMBIÉN Recuperaron siete motos robadas en diferentes departamentos de San Juan

Además, Fiscalía sostuvo que el parcelamiento violó reglamentaciones sobre la dimensión de los lotes que, en esa zona rural, debió ser de 2.000 metros cuadrados y no de unos 360 como los vendieron.