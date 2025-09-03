Al menos 22 viviendas ya habitadas, 13 en construcción y un daño multimillonario Eso se desprendió de 48 denuncias. De comprobarse la teoría fiscal, muchas familias sufrirán un gran perjuicio, pues ya construyeron y habitan en terrenos que ‘no les pertenecen’.

Entre setiembre de 2024 e incluso hasta el último martes, la UFI de Delitos Informáticos y Estafas recibió 48 denuncias por el caso de la venta de terrenos fiscales. Y esperan que sean muchos más los que reclamen, pues el terreno fue fraccionado en 165 lotes. No es para menos: es que cuando quisieron escriturar, desde el Estado comenzaron a intimarlos para desalojar porque le dijeron que el terreno es de la provincia.

Entre los que denunciaron, Fiscalía detectó que hay 22 familias que construyeron y ya habitan en la casa levantada en el lote que compraron. Otras 13 tienen su vivienda en construcción y otros realizaron otros gastos (además del pago del lote) como cierres perimetrales, quinchos o piletas.

En opinión de los investigadores, esto eleva el perjuicio contra esas víctimas a montos multimillonarios. Hoy, el equipo fiscal que dirigen el fiscal Duilio Ejarque y la ayudante fiscal Silvina Putelli, estimó que solo por la compra del terreno, los 48 denunciantes desembolsaron en su momento unos 38 millones de pesos, cifra que actualizada con la taza del Banco Nación (aplicada en litigios patrimoniales) se eleva a 102 millones y a 400 millones de pesos teniendo en cuenta los índices inflacionarios. Según Fiscalía de Estado, ese terreno vendido tiene un avalúo fiscal de 200 millones.