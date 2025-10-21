Gendarmería Nacional detuvo a una mujer con casi 100 dosis de cocaína La mujer estaba sindicada como propietaria del kiosco narco.

En las últimas horas se conoció la detención de una mujer, en un barrio de Pocito, que se dedicaba a la comercialización de estupefacientes. Según el informe emitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación, personal de la Agrupación XI Cuyo de Gendarmería Nacional, con orden de la Fiscalía Federal de San Juan, realizaron un allanamiento en un domicilio de Pocito y procedieron a la detención de una mujer.

Los uniformados lograron secuestrar tres celulares que utilizaban para las operaciones criminales, 264.000 pesos y 97 dosis de cocaína.

De esta manera, una mujer de apellido Domínguez, quien estaba investigada por ser la propietaria de dicho “kiosco narco”, quedó detenida y vinculada al caso de comercialización de estupefacientes.

También colaboró en el operativo expertos del Escuadrón 66 “San Juan”, Unidad de Inteligencia Criminal “San Juan” y Policía de San Juan.