Habló el pade de Emir Barboza: “Quiero justicia por mi hijo y que todos paguen igual” Con la voz quebrada y visiblemente conmovido, así se presentó Roberto Barboza en Tribunales.

Emir Barboza (7) falleció luego de recibir un disparo en el pecho cuando quedó en medio de una balacera, en el barrio Valle Grande, en Rawson. Sus familiares se reunieron en las puertas de Tribunales para pedir justicia y por primera vez, el papá del pequeño asesinado, Roberto Barboza, habló con los medios: “Lo único que quiero es justicia por mi hijo”.

Esas fueron las palabras que pudo expresar luego de quebrarse. Además, su tía, quien lo sostuvo en todo momento, aseguró que fue por una pelea de chicas, “cosas que se dicen en Facebook” pero descartó que haya amenazas contra “los Carrizo”, la familia de los detenidos.

Cuando pudo recuperar el habla, reclamó que todos paguen por igual. “Es una criatura la que han matado. Se nos ríen en la cara”, destacó Arroyo, familiar de Emir.

Cabe destacar que por el hecho, hay 7 personas detenidas, entre ellas un menor. Además, informaron que buscan a un octavo sospechoso.