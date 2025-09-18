Hallaron a la nena de 5 años que había desaparecido a la salida de una escuela El padre había denunciado su desaparición este martes. La encontraron en buen estado de salud.

La nena de 5 años que había desaparecido a la salida de una escuela fue encontrada este miércoles en la localidad de San Rafael, Mendoza.

Las autoridades confirmaron que L.M.G.L. fue localizada durante la tarde de este miércoles y se encuentra en buen estado de salud.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado de prensa emitido por el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, en donde señalaron que se tomarán “todas las medidas judiciales necesarias para su adecuada protección y resguardo”.

“Informamos que la niña se encuentra en buen estado de salud y no ha sido víctima de delito”, destacaron las autoridades en el informe.

Al mismo tiempo, pidieron que se dé por finalizada la difusión de la búsqueda en redes sociales y medios de comunicación.

La menor había sido vista por última vez el martes por la tarde, cuando salió de una escuela ubicada en el distrito mendocino de Villa 25 de mayo.

A raíz de esto, la Justicia local solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información relevante.

La denuncia inicial fue presentada por el padre de la nena, quien manifestó su sospecha de que la madre de la nena podría haberla retirado del colegio y no había podido comunicarse con ella.

MIRA TAMBIÉN Buscan a un hombre que cayó al Canal Céspedes: el desesperado intento por rescatarlo

Las primeras investigaciones permitieron al Ministerio Público Fiscal de Mendoza confirmar que la menor había sido efectivamente retirada de la institución educativa por un familiar, con la posibilidad de que se hubiera tratado de la madre.

Ante la ausencia de datos concretos sobre el paradero de la niña y la falta de contacto por parte de su madre, las autoridades judiciales habían activado un operativo de búsqueda.

Para facilitar la identificación de la menor, las autoridades difundieron una descripción detallada basada en el expediente judicial.

De la misma manera, indicaron que al momento de su desaparición, vestía una remera rosada, un pantalón de jean con bordado de “labubu” y zapatillas rosadas.

Finalmente, la menor fue localizada por su familia un día después de haber salido de su escuela en Mendoza.