Hallaron el cuerpo del tercer fallecido en la Laguna del Inca tras la avalancha en Portillo

Encontraron este jueves los restos de la tercera víctima fatal de la avalancha ocurrida el sábado pasado en el sector de Laguna del Inca, en Portillo (Chile). Las tareas de rescate permanecían suspendidas debido a las condiciones climáticas en la montaña y al riesgo de que se produjera un nuevo deslizamiento de nieve.

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El operativo de esta mañana reunió a distintas fuerzas de seguridad y organismos especializados, que incorporaron más recursos humanos y materiales para intentar localizar al excursionista que aún faltaba hallar.

Según detalló el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, en el procedimiento participaron este jueves “20 marinos, más las fuerzas del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), el Ejército y Bomberos”, además de equipos tecnológicos para trabajar en las profundidades de la laguna. Entre los recursos mencionó “dos soviacs y tres robots”.

"Tal como habíamos prometido como gobierno de continuar la búsqueda del cuerpo de la persona fallecida, es así como hoy día se retomaron las faenas de búsqueda a las 9 de la mañana y aproximadamente a las 10 se encontró el cuerpo de este excursionista que había desaparecido en las aguas producto de esta avalancha", indicó Millones.

Y añadió: "Ya fue retirado por los buzos de la Armada Nacional y se aprontan a trasladar el cuerpo al Servicio Médico Legal de San Felipe".

En el lugar estaban los padres del fallecido. No trascendió aún su nombre.

El hielo y las condiciones de la laguna dificultaron el rescate

La búsqueda del tercer cuerpo se había interrumpido el domingo, cuando los equipos no lograron localizar a la víctima restante debido a las dificultades que presentaba Laguna del Inca. El agua congelada, la presencia de hielo y las condiciones del terreno subacuático complicaron tanto el trabajo de los buzos como el despliegue de los robots.

El delegado presidencial provincial Ricardo Figueroa explicó que el estado de la laguna representó un obstáculo importante para las tareas de rescate.

“Hay que entender que el agua está absolutamente congelada, lo que hizo incluso muy dificultosa la búsqueda con los robots y el trabajo de los buzos tácticos de la Armada. Es preciso señalar que al zodiac de la Armada le costó avanzar y los mismos buzos tuvieron que ir rompiendo el hielo para poder darle paso y que uno de los robots pudiera intervenir”.

Figueroa también advirtió que antes de avanzar resulta necesario verificar la profundidad del área de búsqueda y determinar qué elementos se encuentran bajo el agua.

“Por lo tanto, las condiciones son de riesgo y es por eso que no queremos exponer a ningún efectivo, que si bien integran grupos especializados tienen que actuar bajo condiciones de seguridad”, sostuvo.

La reanudación del operativo dependerá, por lo tanto, de que los equipos puedan trabajar con las medidas de seguridad necesarias en una zona que presenta dificultades tanto por la nieve acumulada como por el hielo en la laguna.

Tres muertos y cuatro heridos por la avalancha en Portillo

La avalancha ocurrió durante la tarde del sábado 17 de octubre en el sector de Laguna del Inca, en la comuna de Los Andes, cerca del límite con Mendoza, tras el paso de un sistema frontal que dejó intensas nevadas en la zona cordillerana.

El grupo estaba integrado por montañistas que ascendían hacia el cerro Los Tres Hermanos cuando un deslizamiento de nieve los arrastró hasta las aguas de la laguna. El episodio dejó tres personas fallecidas —dos hombres y una mujer— y otras cuatro lesionadas.

Dos de los fallecidos fueron identificados como los ciudadanos chilenos Magdalena Acuña Jiménez, de 56 años, y Rodrigo Peña Troncoso, de 36. Ambos participaban en una expedición particular y formaban parte del Andino Club Pamir. La travesía se realizaba por un sector no habilitado.

Tras el accidente, el alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, señaló que en el área hay carteles que prohíben el ingreso de personas debido al riesgo de avalanchas. También remarcó que las nevadas recientes dejaron una importante acumulación de nieve en el sector.

En declaraciones al canal 24 Horas de TVN, el jefe comunal cuestionó la decisión de ingresar a la zona pese a las restricciones.

“Esto es producto de negligencia humana. La temporada del Hotel Portillo terminó el 12 de octubre y, por lo tanto, estaba cerrado para esquiadores”, afirmó.

Fuente: Los Andes