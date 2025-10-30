Hallaron restos humanos en Entre Ríos y presumen que se trata del remisero asesinado por Pablo Laurta El doble femicida de Luna Giardina y de Mariel Zamudio también fue imputado por el asesinato de Martín Palacio, cuyo cuerpo mutilado fue hallado en la zona de Colonia Yeruá, 17 días atrás

La Policía de Entre Ríos encontró, a la vera de la ruta 15, restos humanos que, estiman, podrían pertenecer al remisero Martín Sebastián Palacio, que habría sido asesinado por el uruguayo Pablo Laurta, quien también permanece detenido en Córdoba por el doble femicidio de Luna Giardina y de Mariel Zamudio, su expareja y su exsuegra, respectivamente.

El hallazgo ocurrió este miércoles por la tarde, tras un llamado anónimo que dirigió a los investigadores a un punto de la ruta en dirección a Sauce Sur, a 1.5 km del camino a Gobernador Echague, en Rosario del Tala. Es decir, en el corazón de la provincia.

En ese sitio, encontraron un cráneo humano, con olor putrefacto y algunos cabellos en una bolsa de basura. Asimismo, dos huesos y materias descompuestas, putrefactos, no identificadas.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que, si bien presumen que pertenecen a Palacio, aún restan los análisis de laboratorio que lo confirmen. Por el momento, se llevarán a la morgue de Paraná con el fin de determinar la causa de la muerte.

El cuerpo mutilado de Palacio, faltaba la cabeza, los brazos y parte de las piernas, fue encontrado 17 días atrás en la zona de Colonia Yeruá, a más de 170 kilómetros de distancia de los restos ahora descubiertos.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, se cree que Palacio habría sido una víctima de un plan macabro elaborado por Laurta para asesinar a la madre de su hijo de 5 años y a su ex suegra.

El homicida se aseguró de que no pudieran identificarlo con facilidad. Por esa razón, se cree que se deshizo de algunas partes. El olor de los restos descompuestos fue lo que le llamó la atención a un policía que rastrillaba la zona, a 30 km al sur de Concordia, en busca de Palacio.

El comisario inspector José María Rosatelli, jefe de la Departamental Concordia de la Policía entrerriana, había explicado a este medio sobre los rastrillajes que buscaban dar con los restos que faltaban. “Diagramamos la búsqueda tomando en cuenta las cámaras de seguridad y la trayectoria de las antenas de telefonía, tanto del imputado (Pablo Laurta) como de la víctima, y considerando dónde apareció el cuerpo”.

En su raid, Laurta “pasó por tres provincias antes de quemar el auto” de Palacio, un Toyota Corolla blanco, agregó Rosatelli. En primer lugar, el acusado atravesó varios departamentos de Entre Ríos. “Hicimos una gran búsqueda en Concordia y también se avanzó en otros lugares”, consignó.

Tras ser ubicado por la Policía de Córdoba en esa localidad gracias a un celular de Uruguay que usaba, Laurta fue detenido por agentes entrerrianos en la tarde del domingo 12 de octubre. Estaba alojado en una habitación del Hotel Berlín junto a su hijo de 5 años. El día anterior había secuestrado al menor en Córdoba capital luego de asesinar a Luna Giardina y a Mariel Zamudio.

Además de la billetera de Palacio, allí se secuestró un arma con un proyectil en la recámara, es decir, lista para disparar, y cartuchos. Una vez concluidas estas pericias, el expediente estaría en condiciones de ser elevado a juicio.

En el caso interviene la fiscal Daniela Montangie, el defensor oficial José Luis Legarreta y la jueza de Garantías Gabriela Seró. La magistrada indagó al acusado, que se negó a declarar. Luego le dictó prisión preventiva por cuatro meses y habilitó su traslado a Córdoba. En la provincia mediterránea quedó preso y enfrenta la imputación por el doble femicidio.