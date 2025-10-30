Incendio y tensión en el Penal de Chimbas: le dieron el alta al preso que se prendió fuego en señal de protesta El hombre debió ser sacado del Penal y hospitalizado.

El viernes pasado en el Penal de Chimbas un interno decidió prender fuego un colchón dentro de su celda como forma de protesta por las condiciones de detención. El episodio terminó con el recluso con quemaduras en distintas partes del cuerpo y la rápida intervención del personal penitenciario.

Fuentes oficiales confirmaron que el protagonista del hecho fue Lucas Mazzaforte, un interno con antecedentes de conductas violentas y episodios de autolesión. Cumple condena por robo y se encuentra alojado en el Pabellón de Máxima Seguridad, Sector 4 del Servicio Penitenciario Provincial.

De acuerdo con la información, Mazzaforte sufrió heridas en las manos, brazos y una pierna, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde recibió atención en el área de quemados. Tras las curaciones, fue regresado nuevamente al penal y permanece fuera de peligro.

El incidente fue mantenido con reserva por las autoridades penitenciarias, aunque debieron dar aviso a la Policía y al Juzgado de Ejecución Penal. Según las fuentes, se trató de un hecho aislado que no involucró a otros internos.

En el momento del incendio, el preso habría intentado impedir el ingreso de los guardias, lo que demoró la asistencia y derivó en las lesiones que sufrió. Finalmente, los efectivos lograron controlar la situación y trasladarlo primero a la enfermería y luego al hospital.

Por los reiterados episodios de este tipo, se dispuso que Mazzaforte sea sometido a estudios médicos y psiquiátricos para evaluar su estado de salud mental y determinar los pasos a seguir.