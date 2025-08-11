Insólito robo en Neuquén: atacó con gas pimienta a una almacenera y para robarle 10 mil dólares Ocurrió en un comercio de la localidad de Junín de los Andes. El delincuente escapó a pie. Analizan las cámaras de seguridad de la zona para poder identificarlo y detenerlo

Este sábado, en el centro de la ciudad de Junín de los Andes, en la provincia de Neuquén, se produjo un violento robo en un kiosco y almacén de calle Belgrano que sorprendió a los vecinos. El delincuente utilizó un gas pimienta para amedrentar a la empleada. Se robó cerca de 10.000 dólares y huyó con éxito de la escena.

Alrededor de las 10:30, el delincuente ingresó al local ubicado sobre una de las arterias comerciales más transitadas. De acuerdo con el testimonio recabado por la Policía, el atacante utilizó gas pimienta para neutralizar a la empleada que se encontraba atendiendo.

La secuencia dejó atónita a la víctima y generó conmoción entre quienes se encontraban en las inmediaciones. Tras el ataque, la mujer logró sobreponerse y pedir ayuda, dando rápido aviso al Personal del Comando Radioeléctrico.

La rápida intervención policial permitió desplegar un operativo para dar con el responsable, pero el delincuente aprovechó el desconcierto para escabullirse entre las personas, llevándose una importante suma de dinero en efectivo estimada entre 8.000 y 10.000 dólares, según confirmaron fuentes policiales al portal LMNeuquén.

La Policía informó que el ladrón escapó a pie, dirigiéndose por calle Belgrano hacia avenida San Martín.

Vecinos y peatones que presenciaron la huida alertaron de inmediato a la Policía, lo que permitió iniciar el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios en la zona.

El operativo se centró en recabar información útil que permita identificar y localizar al agresor, pero, hasta el momento, no se registraron detenidos.