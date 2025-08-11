Habló por primera vez el sospechoso del crimen del joven enterrado en Coghlan Cristian Graf fue sorprendido por los periodistas cuando volvía de la fiscalía que investiga el caso.

Cristian Graf, principal sospechoso del crimen de Diego Fernández Lima, fue captado por las cámaras del programa Mujeres Argentinas, eltrece, justo cuando ingresaba a su casa.

Graf fue sorprendido hoy por la mañana por la periodista Mercedes Ninci cuando regresaba a su casa, luego de estar en la fiscalía que investiga el asesinato de Coghlan.

“A mi papá“, fue su única respuesta cuando le consultaron si él había asesinado a Fernández Lima.

El hombre de 56 años es el principal sospechoso del crimen del joven de 16 años, cuyo paradero era desconocido desde 1984 y sus huesos fueron encontrados al lado de la casa en la que vivió Gustavo Cerati.

Un testigo inesperado había puesto en la mira a un excompañero de colegio de Fernández hace algunos días. El fiscal Martín López Perrando confirmó luego que se trataba de Cristian Graf, un amigo del joven desaparecido que vivía en la casa donde encontraron los huesos.

El giro en la causa surgió por el testimonio de un excompañero de ambos, que vive en el exterior y se comunicó con la fiscalía al enterarse de la noticia en el chat de egresados.

Graf es cuestionado no solo por haber sido compañero de Diego Fernández Lima y vivir en la casa del estremecedor hallazgo, sino por haber dado tres hipótesis contradictorias.

El encargado de la obra que encontró los huesos, Daniel Scarfo, reveló a TN hace algunos días que tuvo contacto con Cristian Graf, el excompañero de colegio de la víctima y principal sospechoso.

“Cuando salimos a la vereda después del hallazgo, él se acercó y le contamos lo que pasó. Ahí nos dio tres hipótesis sobre lo que pudo haber pasado”, indicó.

Scargo detalló que el contacto con Graf siempre fue breve y en tono cordial. “Dijo que hace muchos años hubo una iglesia y que quizás era un cura que habían enterrado ahí”, recordó.

En la misma conversación, el único señalado en el caso también habría dado otra versión: “Comentó que hubo un establo en el terreno, pero hace muchísimo, tipo 1800″.

Sin embargo, la hipótesis de Graf que más llamó la atención de los constructores fue la tercera. “Recordó que cuando hicieron la pileta, pidieron un camión de tierra para nivelar y sugirió que tal vez allí vinieron los restos. Pero si vos hacés eso, es poco probable que vengan huesos humanos completos en él”, sostuvo Scarfo.

El martes 20 de mayo la rutina de una obra en el barrio de Coghlan se transformó en una escena de película de terror. El hallazgo de huesos humanos en una casa que había sido alquilada por Gustavo Cerati cambió todo.

“Estábamos perfilando la medianera, y de repente, uno de los muchachos, mientras paleaba, vio que se abría un hueco y empezaron a caer restos hacia la obra”, reveló el encargado de la obra.

Todo ocurrió entre las dos y las tres de la tarde. De inmediato, llamaron a la policía. Entre los restos, Scarfo se sorprendió al ver un reloj Casio.

En ese contexto, Daniel Scarfo analizó: “Eso te da el detalle de la época, hablaba del ‘84 más o meno. No llegué a ver las monedas porque la forense y la Policía nos sacaron rápido”.

El encargado de la obra destacó que la profundidad en la que encontraron los huesos era mínima: “Estaba enterrado a 40 o 50 centímetros, no más. Era muy poco”.