Intentó degollar a su pareja y, como no pudo, también le disparó en la cabeza: la impactante herida en el cuello que obligó a casi 40 puntos La mujer se salvó de milagro.

Mientras la Policía de Misiones continúa abocada a la intensa búsqueda del motociclista que apuñaló y baleó a Olga Margarita Padilla Leite (39) dentro de su negocio del barrio Alecrín de San Antonio, la víctima se recupera lentamente de las graves lesiones sufridas.

En una habitación del hospital Samic de Eldorado, la comerciante se encuentra bajo seguimiento médico constante, aunque fuera de peligro, debido a las lesiones que sufrió este último sábado por la mañana cuando atendía su negocio. Recuperación que de mínima le va demandar más de 90 días de curación, de acuerdo a lo expresado por fuentes vinculadas al caso.

Además de presentar un importante corte en el cuello, que por centímetros no afectó ninguna arteria y que le valió 37 puntos de sutura, Olga también fue alcanzada por un proyectil de arma de fuego calibre 38 que por fortuna no llegó a ingresar al cráneo.

Sobre las circunstancias del hecho, durante las últimas horas se conoció un video de una vivienda ubicada a pocos metros del negocio Max que tiene la víctima en el barrio Alecrín. Y en donde se puede observar el ingreso del atacante al local.

La reconstrucción preliminar que se tiene sobre lo ocurrido indica que a eso de las 9.13 de sábado, Olga se encontraba atendiendo sola en su negocio. Circunstancia en que el desconocido, con el casco puesto y tras dejar su motocicleta de 110 cc a unos cinco metros del local, ingresó a la despensa y carnicería.

Justamente, en el video se puede observar que la secuencia de ataque duró menos de cuatro minutos, y que tras concretar la agresión el desconocido escapa rápidamente en su motocicleta.

Los primeros datos recabados indican que el atacante se hizo pasar por un cliente -al igual lo había hecho días antes cuando realizó algunas compras menores dentro del negocio- y que tras ingresar se dirigió al sector de las pastas. Y tras un par de consultas sobre precios de productor, al estar cerca de su víctima, esgrimió un arma de fuego y exclamó que era un robo.

Pero lejos de llevarse algo de valor, o dinero de la caja, el hombre atacó a la mujer, pero con un arma blanca que también llevaba entre sus prendas, lo que originó un intenso forcejeo en donde la comerciante resultó con varios cortes en su brazo izquierdo y con el cual cubría la zona del corazón. Zona a la que apuntaba lesionar el desconocido.

No obstante, y pese a la fuerte resistencia de la mujer, el atacante alcanzó a provocar un importante corte que recorre de un lado al otro del cuello de la comerciante, quien, a causa de ello, perdió mucha sangre.

Por si fuera poco, antes de emprender la huida, el agresor efectuó dos disparos sobre la humanidad de Olga. Aunque solo uno de ellos alcanzó a impactar en la comerciante. Y que, pese a todo el daño sufrido, alcanzó a salir detrás de su atacante para pedir ayuda, lo que la llevó a correr hasta el hospital de área local en donde fue asistida antes de ser derivada para cirugía en Eldorado.

Móvil del ataque

A partir de una serie de denuncias previas que la propia víctima radicó ante la Policía de Misiones y la Justicia de Familia en contra de su expareja, identificada como Jorge Oscar D.L., este último se convirtió inmediatamente en el principal apuntado como supuesto ideólogo del intento de femicidio. Más que nada porque hace apenas un puñado de semanas, Olga fue victima de un ataque intencional dentro de su vivienda, instancia en la que desconocidos iniciaron un incendio que terminó provocando importantes daños materiales en su vivienda.

Sobre este episodio en concreto, familiares de la comerciante indicaron que en esa oportunidad Olga se salvó gracias a que su perrita comenzó a ladrar e hizo que la mujer se despertara. Según los voceros consultados por este medio, al salir de su habitación y llegar al sector del living comedor, se topó con que un sillón de su casa ardía en llamas, por lo que tuvo que salir a pedir auxilio a sus vecinos.

Justamente por este hecho, la comerciante denunció a su expareja como quien ideó y pagó a terceros para que llevaran a cabo el ataque. Sobre todo, la sospecha se fundamenta en una serie de amenazas previas a este hecho puntual en donde la expareja de la mujer dijo que quemaría la casa en cuestión.

En tanto que el último miércoles, la comerciante pasó un momento de suma tensión junto a una de sus hermanas al enterarse que tanto ella como su expareja habían sido citados a la misma hora y lugar al edificio del Juzgado de Familia de Comandante Andresito. Y que despertó un fuerte miedo entre las hermanas por una posible represalia, una vez fuera del edificio judicial y por las denuncias hechas en contra del hombre.

