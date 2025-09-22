Investigan el vínculo entre el productor sanjuanino asesinado y la hija menor del sospechoso del crimen Una de las hipótesis que manejan los especialistas

Un hombre de 32 años llamado Matías Exequiel Alonso Jara, de 32 años, quedó en el centro de la instrucción por el asesinato de un empresario sanjuanino en Las Heras, luego de ser capturado este domingo en el barrio Santo Tomás de Aquino por efectivos de la División Homicidios de Investigaciones.

La víctima, Sergio Marcelo Nacenta, recibió un balazo calibre 9 milímetros mientras se encontraba en su camioneta Toyota Hilux, durante la madrugada del sábado. La fiscal de la causa, Andrea Lazo, iba a imputar al sospechoso mientras avanzaba en las hipótesis de la causa por homicidio criminis causa, que prevé como pena en caso de ser hallado culpable prisión perpetua.

Nacenta había llegado a Mendoza el viernes por la noche y, pasada la 1 de la madrugada del sábado, fue hallado muerto dentro de su camioneta Toyota Hilux gris, a un costado de calle Paso Hondo, en el barrio Santo Tomás de Aquino. Presentaba un disparo en el costado izquierdo de su cuerpo y la ventanilla trasera tenía un orificio compatible con un proyectil de arma de fuego calibre 9 mm.

Según los primeros peritajes y lo que aportaron los testigos, la víctima hablaba por teléfono a través del sistema bluetooth del vehículo con una adolescente al momento del ataque. Investigadores sospechan que la menor pudo haberlo guiado hasta un sector cercano a un asentamiento, donde lo emboscaron, según lo que expresó un periodista mendocino en diálogo con Radio Sarmiento. Debido a esto, el padre de la joven, Alonso Jara, quedó detenido como el principal sospechoso.

Las autoridades no descartan que Nacenta intentara escapar durante el ataque, aunque sus pertenencias permanecían en la camioneta, lo que mantuvo abierta la hipótesis sobre el móvil del crimen. El teléfono de la víctima se convirtió, quizás, en la clave para reconstruir sus últimos movimientos y contactos. También se relevaron cámaras de seguridad de la zona y se tomaron declaraciones de vecinos que vieron movimientos extraños en la madrugada.