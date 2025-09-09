Investigan si una “empleada doméstica” estafó en varios millones a un hermano del exministro Alberto Hensel La sospechosa tiene 35 años. Tenía la tarjeta de débito de Víctor Hensel. A su cuenta bancaria habían ido a parar un préstamo de 1,5 millones (a pagar en cuotas hasta totalizar unos 7 millones). También transferencias y extracciones por alrededor de 1,1 millones más.

Una mujer de 35 años que dijo ser empleada doméstica, empezó hoy a ser investigada por presuntas estafas por varios millones de pesos de pesos contra un hermano del exintendente de Sarmiento, exministro de Minería y exsecretario de esa cartera a nivel nacional, Alberto Hensel, dijeron fuentes judiciales. La sospechosa es Laura Natalia Aguilera y hoy se abstuvo de dar su versión.

El fiscal coordinador de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, Pablo Martín, hoy representado en la audiencia por sus colaboradores, Franco Rodríguez y Candelaria Terusi, sospecha que entre los meses de marzo y mayo pasados Aguilera tuvo en su poder la tarjeta de débito de Hensel, quien la conoce y tenía confianza en ella, para sacar un préstamo de 1,5 millones (debe devolver alrededor de 7) y realizar otras operaciones a su favor (extracciones y transferencias) hasta totalizar 2,6 millones de pesos.

La investigación determinó que el abuso de confianza pudo haber provocado otros perjuicios a Hensel, pues detectaron la compra de dos motos, bicicletas y otras operaciones con dinero del damnificado a favor de la sospechosa. Sin embargo esos delitos ya habrían prescripto porque fueron cometidos hace más de 6 años, el máximo de la pena establecido para la estafa.

Parte de esas maniobras sucedieron cuando el damnificado estaba internado por problemas renales. Fue entonces que sus hermanos le pidieron la tarjeta de débito para poder hacer algunos pagos y otros gastos que Víctor Hensel debía realizar, y se enteraron que no podían porque el plástico lo tenía Aguilera.

El caso fue denunciado el 12 de junio pasado. Y luego de la recolección de evidencias, los pesquisas de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas concluyeron que Aguilera debía sentarse en el banquillo de los acusados.

Eso sucedió hoy, cuando quedó imputada por estafar a Hensel aprovechándose de la confianza que la víctima tenía en ella. El juez, Federico Rodríguez, concedió a Fiscalía 6 meses de plazo para investigar. Por igual período, la sospechosa tendrá que cumplir reglas de conducta, como someterse al proceso, presentarse períodicamente en la comisaría más cercana a su casa, no salir de la provincia y el país sin autorización, y no acercarse ni molestar al damnificado.

A pesar del millonario monto, la sospechosa (es defendida por Franco Vásquez) podría zafar si ofrece reparar el perjuicio causado devolviendo el dinero, estimaron voceros del caso.