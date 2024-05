La acusación de una familiar de Hebe: “No pueden ser tan irresponsables los padres, tendrían que ir presos ellos” La muerte de la expolicía federal, que hoy está siendo velada, tiene atónitos a sus familiares. Una mujer apuntó directamente contra los progenitores del acusado.

El aberrante e inentendible crimen de Hebe Yolanda Leguiza (71) conmociona a la opinión pública sanjuanina. La muerte de la expolicía federal a manos de un joven de 15 años con aparentes problemas mentales y “al voleo”, tiene en vilo a todos, incluidos los investigadores.

Es que, de no mediar un giro drástico en la investigación, todo apunta a que el adolescente salió a la calle con una maza con la sola intención de matar a quien se le cruce, y la noche del martes se topó en calle 25 de Mayo, entre Aberastain y Caseros, en Capital, con Hebe, a la cual liquidó a golpes con el martillo utilizado en la construcción.

La mujer tiene 2 hijos y un nieto de 5 meses que justamente a eso de las 19 del martes le había comprado un regalo y lo llevaba al momento del ataque, explicaron desde su entorno.

Este jueves, entre las 13 y las 16, se realiza su velatorio para luego sepultarla en el cementerio San Miguel de Rawson, donde descansan su madre y un hermano.

DIARIO DE CUYO habló con una familiar directa de la víctima (pidió reservar la identidad” quien dio un duro testimonio.

“Todo es un horror, como pueden dejar libre a un enfermo mental que puede matar a toda una comunidad (llora)… intérnenlo, que cambie la ley pronto, muy pronto. Los enfermos mentales no pueden estar libres”, contó totalmente quebrada. Agregó que Hebe “era una señora divina, no merecía esto, era una señora hermosa, una madraza, una abuelaza… No va a conocer a su abuela, es chiquito”.

Y siguió con su descargo, “por un enfermo mental y unos padres irresponsables…. porque si tenían un hijo enfermo, que a cualquiera le podía pasar, ténganlo internado, busquen un acompañante terapéutico, el muchachito había dicho que quería liquidar a alguien (dijo que lo escuchó)”.

Además, apuntó a los padres: “No pueden ser tan irresponsables los padres, tendrían que ir presos ellos para que sirva de ejemplo. Han destruido una familia”

Sobre el final, la mujer apuntó e hizo un pedido desesperado al juez de Menores Jorge Toro, “no lo deje libre, puede cometer eso o algo peor, si está enfermo que esté internado”.