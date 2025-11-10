La atroz confesión del único detenido por la muerte de la joven de 18 años de Santiago del Estero El detenido reconoció que había pactado un encuentro con Emilse Barrera. La fiscalía investiga a otras dos personas.

La ciudad santiagueña de Frías sigue conmocionada por el femicidio de Emilse Camila Barrera, una joven de apenas 18 años cuyo cuerpo fue encontrado este domingo por un vecino cerca de Catamarca y la ruta nacional 157.

A simple vista, la víctima presentaba un fuerte golpe en la cara y rastros de sangre. La fiscal a cargo del caso, Natalia Simoes, espera el resultado de la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte y avanzar con la investigación.

El hallazgo y las primeras pistas

Emilse yacía a pocos metros de un camino rural. No había señales de robo, pero sí marcas en el cuello y un poco de sangre en la nariz, según informaron fuentes cercanas a la causa a El Liberal.

Aunque la fiscalía no descarta todavía ninguna hipótesis, en principio el hecho fue caratulado como homicidio.

La investigación avanzó rápido y firme: en cuestión de horas se hicieron varios allanamientos en los barrios Banda Verde, Villa Paulina y Eliseo Fringes.

Un detenido y la frase que alertó a la policía

El caso dio un giro clave cuando la policía detuvo a Raúl Pallares, vecino del barrio Eliseo Fringes, señalado como el principal sospechoso. En su declaración, el hombre reconoció que pactó un encuentro con Emilse y admitió haber estado con ella.

“Se me fue la mano”, confesó Pallares ante las autoridades. Según trascendió, ya tenía antecedentes y una condena por abuso sexual.

Además de Pallares, la fiscalía investiga a otras dos personas, un hombre y una mujer, que habrían tenido contacto con Camila en las horas previas al crimen.

Se trata de Dolores Estefanía del Carmen y de René Roberto Juárez, del barrio Banda Verde, dueño de la casa donde se habría visto por última vez a la joven. Hasta el momento, no se definió si quedarán imputados.

Mientras tanto, la policía analiza cámaras de seguridad, toma testimonios y realiza pericias forenses para reconstruir las últimas horas de víctima y esclarecer el hecho.