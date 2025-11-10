La dura reflexión de la madre del motociclista muerto: “Siempre vivías al límite de todo” La madre de Lautaro Lezcano, el joven de 26 años que murió tras un violento accidente en Caucete, publicó un conmovedor mensaje en redes sociales.

La tragedia que se cobró la vida de Lautaro Iván “Tatto” Lezcano, un joven de 26 años que murió tras un violento siniestro vial en Caucete, sigue generando profundo dolor entre sus allegados. En las últimas horas, su madre, Leticia De Murua, realizó un desgarrador posteo en redes sociales.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes, alrededor de las 00:25, en inmediaciones de calle Difunta Correa y Proyectada, en el barrio Enoé Mendoza. Según informaron fuentes policiales, Lezcano circulaba en una moto Gilera GX-125 cc cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado, impactó contra el cordón de una plazoleta y cayó violentamente al suelo.

Pese a la rápida llegada de una ambulancia, el joven falleció en el lugar producto de las graves lesiones sufridas. En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría 9ª y personal de la UFI Delitos Especiales, bajo la dirección del ayudante fiscal Adrián Elizondo.

Lautaro Iván “Tatto” Lezcano.

Horas después del siniestro, la madre del joven compartió en su perfil de Facebook un mensaje lleno de dolor y amor, en el que recordó la personalidad intensa y el espíritu libre de su hijo.

“Lo que t voy a extrañar hijo….. siempre vivías al límite de todo!!! Con esa energía…envidiable que tenías..”, escribió Leticia.

En su publicación, la mujer relató cómo se preocupaba constantemente por Lautaro y cómo intentaba protegerlo de los riesgos que asumía. “El sábado m dijiste no m tenés fe…xq t llamé la atención…..tanto te perseguía .. tantos t cuidaba…. Apenas m despertaba t escribía y t preguntaba dónde andabas. Y hoy nos dejas así…”, expresó con profundo dolor.

También recordó una conversación que hoy suena premonitoria: “Un día me dijiste el día q m vaya si m voy con la moto m voy contento….no m lloren…no m extrañen……. pero no m diste la receta….de cómo hacer eso….hijo de mi vida”, escribió la madre, en un texto que recibió decenas de mensajes de apoyo.

Finalmente, Leticia cerró su mensaje con un pedido de fuerza y una promesa: “Descansa en paz….yo cuidare de tu hnos acá como siempre….Dame. Fuerza…..” (sic).