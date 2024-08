La bronca de un panadero al que le vaciaron la casa: “Estamos devastados, mi mujer llora todo el día” Ocurrió en Rawson. La víctima valuó las pérdidas en unos $7 millones.

Bronca, impotencia y tristeza tiene un panadero de Rawson a raíz de un robo en su casa. Una banda de ladrones aprovechó que no había nadie y se llevó dinero en efectivo, una moto casi nueva, varios aparatos y hasta zapatillas y camperas, todo eso valuado en aproximadamente 7 millones de pesos, estimó la víctima, identificada como Marcelo Roco.

El panadero y su pareja, Yanina Torres, tienen su vivienda en el Barrio Conjunto 11, en Rawson. Allí viven con su hija de 11 años. La familia atraviesa un drama por culpa del golpe delictivo. “Estamos devastados, mi mujer llora todo el día. A nivel psicológico es algo muy fuerte y todo se agrava con esto de que la Policía no nos ayuda”, se quejó Roco.

El ataque ocurrió el último viernes pero trascendió ahora. Fue a plena luz del día, cuando en el hogar no había nadie. Según la víctima, los ladrones eran tres y entraron tras violentar la ventana de una habitación. Tras acceder al interior, se hicieron con una caja de zapatos que contenía 1 millón de pesos, dos Smart TV 4K de 50′, otro TV de 32′, una notebook, un celular, dos pares de zapatillas nuevas de mujer y dos camperas de hombre. Y luego huyeron en un Ford Ka rojo en el que se movilizaban y en una Zanella ZT 150cc propiedad de la familia. La moto es prácticamente nueva: es modelo 2023 y tiene apenas 3.000 kilómetros, dijo Roco.

¿Cómo saben que eran 3 y andaban en un Ford Ka? Una vecina vio cuando los delincuentes huían. Esa mujer contó al panadero que los enfrentó y que al menos pudo evitar que se llevaran otra motocicleta de la casa. Esa es una de las conclusiones de la investigación propia que inició Roco. La otra, determinante según su punto de vista, es que en el robo está involucrado un joven obrero que realizaba labores en una obra en su casa. Dijo que ese muchacho, de unos 23 años, tiene antecedentes por delitos contra la propiedad y que anteriormente había estado preso. El panadero señaló que el sospechoso es oriundo o tiene su familia en la Villa Obrera, y que los registros de las cámaras de seguridad muestran que la banda huyó hacia ese sitio.

Lo concreto es que los pesquisas policiales y judiciales ya cuentan con todos esos datos. También con el aporte de otra persona que dijo que le entraron a robar en mayo de este año y que los ladrones andaban en el mismo Ford Ka rojo.

“Conseguimos todos los datos para la Policía pero en una semana no han podido hacer nada. Vino el fiscal, tomaron huellas, se hizo todo lo correspondiente pero no se logró nada”, lamentó Roco. Y agregó, con tristeza: “Somos gente normal, trabajadora, me levanto a las 5 de la mañana a laburar y mi mujer a las 7… no es justo. Que dejen de lastimar a la gente trabajadora. Nos va a costar 10 años o más en recuperarnos de este robo”.