La carta completa: esto es lo que escribió Morena Rial desde la cárcel La hija de Jorge Rial permanece detenida en el penal de Magdalena por incumplir con los pedidos de la Justicia.

En las últimas horas, Morena Rial compartió en sus historias de Instagram la foto de una carta de puño y letra que escribió desde la cárcel. En ella, la influencer desmintió querer festejar el cumpleaños de su hijo Amadeo en el penal de Magdalena, donde se encuentra presa.

“Yo, More Rial, comunico: quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo muy pequeño de allegados”, comienza el mensaje.

Luego, la hija de Jorge Rial se refirió a los rumores que circulan sobre ella: “Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas son mas de lo mismo (INVENTOS)”.

Morena Rial escribió una carta desde la cárcel (Foto: captura Instagram/moreerial)

“Espero solucionar esta situación lo antes posible y demostrarles a todos mi intención de estar mejor”, aseguró.

Respecto a su bebé, que cumplirá un año el próximo 7 de octubre, concluyó: “Desmiento que quiero que Amadeo me venga a ver, por lo cual mis abogados están gestionando videollamadas con él. No es que no lo quiero ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”.

Se conoció lo reacción que tuvieron varias presas del penal de Magdalena al saber que llegaba Morena Rial

En el entorno de Morena Rial crece el temor acerca de la seguridad de la mediática dentro del penal de Magdalena al que fue trasladada. Sobre esto habló el nuevo abogado de la influencer, Martín Leiro que contó la reacción que tuvieron varias de las presas de esa cárcel.

En Polémica en el bar (América), el representante legal de Morena Rial dijo que la mediática “está consternada” por el espacio en el que la alojaron dentro de la cárcel.

A su vez, el abogado contó que varias clientas que tiene que están detenidas en la unidad de mujeres le manifestaron la intención de proteger a la mediática para que no tenga problemas de seguridad.

“Quiero hacer una aclaración en relación al bienestar de Morena dentro de la Unidad. Yo tengo clientas en el establecimiento, las cuales están dispuestas a albergarla y protegerla”, manifestó el abogado.

Sorprendida, Silvina Escudero devolvió: “¿Estamos hablando de jefas de bandas dentro de la Unidad, que mandan en la cárcel?“. Leiro negó que fueran ese tipo de reclusas y tuvo que dar más detalles.

“Son clientas mías. Personas que están detenidas, que están dispuestas a darle un lugar dentro del pabellón para que esté relativamente bien”, cerró.