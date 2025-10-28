La confesión de un militar tras 30 años de misterio: “Soy un asesino en serie que solo mató una vez” El crimen de Robin Lawrence en Virginia quedó resuelto después de tres décadas gracias a la confesión de Stephan Smerk, quien aseguró que su familia evitó que siguiera matando.

El caso conmocionó a Estados Unidos y mantuvo en vilo a la policía durante tres décadas: Robin Lawrence, una artista de Springfield, Virginia, fue asesinada brutalmente en su casa en 1994. Recibió 49 puñaladas. Su cuerpo, lleno de cortes, yacía en el dormitorio. Su hija, de apenas dos años, deambuló sola por la vivienda durante dos días hasta que una amiga descubrió el horror.

Alrededor del cuerpo de Robin, había pañuelos ensangrentados y mamaderas vacías. Los investigadores creen que su hija intentó curar a su mamá y que, como tenía hambre, le llevó mamaderas para que le diera de comer. En la habitación, había objetos de valor, pero no se habían robado nada.

Durante años, los investigadores siguieron pistas y analizaron pruebas, pero el crimen quedó sin resolver. Todo cambió el 7 de septiembre de 2023, cuando Stephan Smerk, un exmilitar de 52 años, casado y padre de dos hijos, se presentó en una comisaría de Nueva York y pidió hablar con la policía: “Estoy en la comisaría para entregarme por el asesinato sin resolver”.

La artista Robin Lawrence fue asesinada en su dormitorio.

El giro inesperado: una llamada y una confesión

La detective Melissa Wallace, del condado de Fairfax, recibió la llamada que cambiaría el rumbo de la investigación. Smerk, que vivía en Niskayuna, Nueva York, confesó ser el autor del asesinato de Robin Lawrence. “Sabía que iba a matar a alguien. No sabía a quién iba a matar”, admitió ante los detectives, según recordó el canal CBS en un documental sobre el caso.

En 1994, Smerk estaba destinado en una base militar cercana y conocía el barrio porque un amigo suyo vivía allí. Esa noche, habría tomado cerveza y consumido efedrina. Según dijo, entró por una puerta trasera. Llevaba una máscara de esquí y guantes de cuero.

Stephan Smerk dejó una muestra de ADN en una toalla del baño de Lawrence.

Eligió su víctima al azar. “Ni siquiera sabía quién vivía allí… Nunca conocí a esa persona antes, ni la había visto ni nada”, declaró.

El crimen fue brutal y dejó una marca imborrable en la comunidad. “Ella se levantó de la cama. Estaba de rodillas, rogaba por su vida. La descuarticé bastante. Hice todo lo que me enseñaron en el ejército: combate cuerpo a cuerpo”, declaró el exmilitar, y reveló que una de las razones por las que se alistó fue porque quería matar.

Nicole Lawrence estuvo dos días junto al cuerpo de su mamá

El avance de la ciencia y la presión del pasado

En la escena del crimen, los peritos hallaron una traza de sangre en una toalla de manos. Según explicó Smerk tres décadas más tarde, al defenderse Robin le arañó la cara. Y sin darse cuenta, el asesino se limpió la cara y dejó una prueba que resultó clave.

Smerk llamó a la policía para entregarse.

En ese momento, el análisis de ADN no arrojó coincidencias en la base de datos nacional del FBI. Sin embargo, con el paso de los años, la tecnología avanzó y los investigadores recurrieron a la genealogía genética, una técnica que permite rastrear familiares a partir del ADN.

Así, los detectives Melissa Wallace y Jon Long lograron identificar a Smerk como posible sospechoso. Viajaron hasta Nueva York para entrevistarlo y pedirle una muestra de ADN.

Cuando le tocaron el timbre, Smerk no mostró sorpresa. Tampoco hizo ninguna pregunta sobre el pedido de ADN. Accedió sin mostrar nerviosismo, pero antes de que los resultados estuvieran listos, decidió confesar.

Smerk dijo que era “un asesino en serie que solo mató una vez”.

“Si no fuera por mi esposa y mis hijos, sería un asesino en serie”

En su declaración, Smerk fue contundente: “Sinceramente creo que si no fuera por mi esposa y mis hijos, probablemente sería un asesino en serie. Soy un asesino en serie que solo ha matado una vez”. La frase estremeció a los investigadores y dejó en evidencia la frialdad con la que relató el crimen.

La artista Lawrence Robin fue víctima de un brutal crimen en 1994.

En su interrogatorio, Smerk no expresó ningún remordimiento por lo que había hecho. Cuando le preguntaron si tenía algo que decirle a la familia de Robin, respondió: “¿Cómo puedo decirle esto? Sé que están grabando… No siento nada por la familia… Me siento mal por haberlo hecho porque sabía que algún día mi libertad personal se vería afectada”.

Smerk se declaró culpable y la Justicia lo condenó a 70 años de prisión. Podrá solicitar la libertad condicional en 2037, cuando cumpla 65 años.

Un cierre para una historia marcada por el horror

La confesión de Smerk permitió cerrar uno de los casos más impactantes de los años 90 en Virginia. La familia de Robin Lawrence, especialmente su hija Nicole, que sobrevivió al horror siendo apenas una nena, finalmente obtuvo respuestas después de 30 años de incertidumbre.