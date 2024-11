La esposa del hombre fallecido en el Báez Laspiur, tras el sobreseimiento de los médicos: “Cómo se explica semejante injusticia” Valeria González criticó el fallo judicial. "Seguiré luchando para que estos asesinos no maten a nadie más", dijo.

El miércoles, tres médicos que eran investigados por la muerte de un hombre hipertenso y con diabetes en el centro de Salud Báez Laspiur, en Chimbas, fueron sobreseídos por el juez de Garantías, Javier Figuerola, a pedido del fiscal coordinador de la UFI de Delitos Especiales, Iván Grassi.

Tras el fallo en contra de sus intereses, la esposa de Sergio Castro (48) criticó duramente a la Justicia y a los tres médicos. “Cómo se explica semejante injusticia”, se preguntó Valeria González. “Pero confío en Dios y sé que esto no va a quedar así, seguiré luchando para que estos asesinos no maten a nadie más. Arruinaron mi vida, la de mis hijos y de toda la familia. Y así pretenden que creamos en la Justicia”, lamentó luego.

El fallecimiento de Castro ocurrió sobre las 17 del 26 de setiembre de 2023, al menos tres horas después de haber ingresado y su esposa denunció el hecho, convencida de que debió haber sido derivado a otro centro más complejo (como los hospitales Rawson o Marcial Quiroga) en lugar de permanecer allí.

La sospecha inicial de Fiscalía se basó en esa ausencia de derivación cuando todo indicaba que debió hacerse, pero los médicos Rodolfo Fabián Lemos, Juan José Estévez y Andrés Mario Martínez, aportaron pruebas a través de sus defensores (Agustín Idemi, Franco Vázquez, Néstor Olivera y Juan Marcelo Sández) para demostrar que hicieron todo lo posible para tratarlo y derivarlo, sin lograrlo. Uno de ellos, Martínez, acreditó que ese día llamó 20 veces al hospital Marcial Quiroga, pero no pudo encontrar una cama para Castro, según consta en la investigación. Sobre esto último, la esposa de la víctima lo descree.

“No entiendo cómo pueden decir que los médicos actuaron bien, esto no va a quedar así, ellos lo dejaron morir y tienen que pagar. No mataron a un perro, mataron a mi marido, al padre de mis hijos, que ahora tienen un montón de problemas a causa de esto”, disparó González. “Los médicos siguieron ejerciendo, es una burla… ¿y quién te asegura que mañana no hagan lo mismo con otra persona. Es muy injusto, estoy muy enojada, tengo mucha rabia, sinceramente no puedo creerlo”, cerró, con mucha bronca.