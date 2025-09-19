La Justicia de Menores investiga el episodio de un alumno que llevó un “arma” a la escuela Aseguran que será de forma preventiva.

Luego de que sucediera un hecho insólito en un colegio de Rivadavia que tuvo como protagonista a un menor de 8 años que llevó un arma de juguete, confirmaron que el juez Jorge Toro intervino a través de Juzgado Penal de la Niñez.

Cabe destacar que hubo revuelo por el accionar del menor, quien llevó una réplica a un aula del Colegio San Agustín, más precisamente de 3er grado. Por este motivo, el letrado habría tomado cartas en el asunto con el fin de citar a los padres del pequeño como así también solicitar la participación de un gabinete psicológico para conocer en detalle el contexto que envuelve a menor.

El hecho que causó revuelo

Personal policial confirmó que un menor de 8 años había llevado un arma al colegio luego de un llamado de las autoridades al 911. La novedad se esparció rápidamente y en el grupo de WhastApp de los padres de ese curso hubo mucha preocupación. Lo sucedido en la escuela de La Paz, en Mendoza, con la adolescente que se atrincheró con un arma, encendió todas las alarmas.

Inmediatamente se activaron protocolos de actuación que incluyó avisar a la policía, por lo que se hicieron presentes en la institución – que es de gestión privada- personal de la Comisaría 13° y constaron que se trataba de un arma de juguete.

Una representante de la escuela emitió un comunicado que compartieron también en el grupo de WhastApp y al que tuvo acceso DIARIO DE CUYO.

En el escrito se relata que la docente de grado informó a la vicedirectora “que un alumno había traído un arma en su mochila”, que el niño adujo ” haberla traído sin intención” y que su hermana la había colocado en la mochila.

Luego, describe todo el protocolo seguido: “La docente se la retira y la deja en dirección, en ese momento. Desde dirección se pone en conocimiento a la familia del alumno de lo acontecido. Pasada la tarde, este hecho es informado al personal policial de la comisaría número 13, quienes se hacen presentes en el colegio y verifican, que es una arma de juguete averiada sin ningún tipo de peligrosidad”.

El comunicado informó también que “el sistema acusatorio y el juzgado de menores de turno desestiman intervenir ya que es un arma de juguete. Quienes intervienen y siguen un procedimiento interno son los oficiales de la comisaría número 13, que proceden a secuestrar el elemento y seguir un protocolo interno” agregó el comunicado oficial, que además invitó a los padres a acercarse a la comisaría por cualquier duda sobre lo ocurrido.