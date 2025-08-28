Las fotos y video del incendio que destruyó cinco viviendas en un asentamiento de Santa Lucía El fuego comenzó en pastizales y se extendió a las estructuras. Hubo pérdidas totales.

Un intento de quema de pastizales se convirtió en drama en el asentamiento San Cayetano, en Alto de Sierra, Santa Lucía, cuando el fuego se propagó con fuerza durante el mediodía de este miércoles y arrasó con cinco viviendas precarias. El siniestro se vio agravado por la presencia del viento, que impulsó las llamas hacia las casas.

Saúl Lucero, uno de los damnificados, dijo que su vivienda fue consumida prácticamente en minutos. Intentó rescatar bienes del hogar, pero el techo comenzó a derrumbarse y sufrió quemaduras cuando fragmentos de nylon caliente cayeron sobre él.

Las llamas avanzaron con rapidez, obligando a los vecinos a evacuar y a los bomberos a intervenir. Sin embargo, poco se pudo hacer. Algunas personas sufrieron quemaduras leves y síntomas de intoxicación, pero no hubo heridos de gravedad.

Ahora, las familias afectadas viven en condiciones precarias. Saúl contó que él, su esposa y sus cuatro hijos pasarán la noche en la casa de su padre. “No quedó nada, hemos quedado con lo puesto. Tenemos que empezar de nuevo porque no nos ha quedado nada”, lamentó.

Bomberos de Santa Lucía y equipos municipales realizaron tareas de extinción y evaluaron los daños materiales.

Para ayudar, comunicarse al 2645066821.