Qué dice el parte oficial sobre el hombre comido por perros: heces con huesos, crías y 82 fragmentos óseos El parte oficial reveló detalles estremecedores: 82 fragmentos óseos, heces con restos de huesos y perros con crías dentro de la vivienda de Pocito.

El estremecedor hallazgo ocurrido este miércoles en Villa Aeroparque, Pocito, quedó reflejado en el parte oficial emitido por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales. Allí se detalla que en el interior de la vivienda de Lucio Rafael Alameda, conocido como “El Cafetero”, se encontraron 82 fragmentos óseos, presumiblemente humanos, además de restos de animales.

Según el informe, personal policial acudió este miércoles al domicilio de calle Granaderos 470, alertados por vecinos que desde hacía meses no veían al hombre y que denunciaban la agresividad de los perros que vivían allí. En el lugar constataron una escena impactante: basura acumulada, fuerte desorden y heces con restos de huesos, lo que indicaría que los canes —unos cinco, junto a varias crías— habrían llegado a ingerir partes de la víctima.

El procedimiento fue complejo. Hubo que intervenir con Policía Científica, Policía Ecológica y personal especializado para poder controlar a los animales y acceder a la casa. Entre los restos se encontró también un teléfono celular, que fue secuestrado junto con los huesos para su análisis en el Complejo Forense.

Los vecinos aseguraron que Alameda llevaba más de un mes sin ser visto. Indicaron que trabajaba como cartonero, que era muy reservado y que apenas mantenía contacto esporádico con una hermana que reside fuera de la provincia. Nadie en la zona refirió haber escuchado ruidos extraños ni olores nauseabundos; lo único que llamaba la atención era la ausencia del hombre y el comportamiento agresivo de los perros.

El parte señala que no había signos de violencia externa en la vivienda, aunque la investigación sigue en curso para determinar la causa exacta de la muerte. Por el momento, la Justicia dispuso el traslado de los animales a caniles y mantiene consigna policial en la vivienda.

Intervinieron en el operativo el fiscal coordinador Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi.