Le dictaron prisión preventiva al hombre que roció con nafta a su ex: qué dijo en su defensa Jorge Mercado fue imputado por una Desobediencia a una orden judicial y Tentativa de homicidio agravado por el vínculo y violencia de género.

El juez Pablo León dictó tres meses de prisión preventiva al estudiante de abogacía, Jorge Santiago Mercado (26) por no obedecer una orden judicial, por dos hechos de lesiones leves y por intentar matar rociándole nafta a su expareja, una joven policía, delitos agravados por el vínculo y por violencia de género. En su defensa, Mercado dijo que ella lo amenazaba.

El imputado y su ex habían convivido un año del año y medio de relación que mantuvieron. Según la denuncia, se habían separado en diciembre pasado a causa del consumo de drogas por parte de él. En enero ella se fue de la casa que compartían y en marzo retoman la relación, pero sin convivencia.

El problema en la pareja alcanzó un pico de tensión máxima el pasado 27 de junio a las 00.30, cuando él llegó en el Fiat Uno que habían comprado (de ambos según él, ella dice que solo es de ella) y discutieron. Esa discusión escaló a los golpes contra la mujer con el vehículo en movimiento, hasta que la madre de ella los interceptó en moto y él se bajó para escapar.

El 20 de agosto pasado a eso de las 14.30, ella salió de trabajar en la seccional 10ma. y lo sorprendió dentro del vehículo. Manejó un tramo hasta que volvieron a discutir y entonces él tomó el bidón con nafta que alimentaba al auto, le roció combustible y sacó un encendedor, sacándole chispazos y amenazando con quemarla.

Ese día, escapó, pero lo metieron preso, según el fiscal Mario Panetta (UFI CAVIG), que pidió 3 meses de prisión preventiva para el joven.

Lo curioso fue que el mismo imputado pidió que le dieran prisión domiciliaria, porque su defensor, Gustavo Yañez, adhirió al planteo y el pedido fiscal de dejarlo preso, algo a lo que debió oponerse o al menos peticionar un encarcelamiento morigerado para su cliente.

Y es que el mismo Mercado aseguró en su defensa, que en una ocasión ella le había apoyado el arma en el pecho y tenía como probar esas lesiones. También, que la joven había amenazado con hacerlo meter preso (o a sus familiares) y mandarlo a la cárcel.

Además, dijo que tenía capturas de los mensajes de su expareja con esas amenazas. “Yo jamás tuve problemas con la Justicia. A ella la ayudé en todo y me duele muchísimo que me haga esto”, dijo el joven imputado, entre lágrimas.