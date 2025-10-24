Le dictaron prisión preventiva al sospechoso de asesinar a Matías “Colo” Díaz Jonathan Lucero fue imputado por el delito Homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

Este viernes en la mañana, a una semana del crimen en Villa San Patricio, Jonathan Lucero, se presentó ante el juez y quedó imputado por el delito Homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

Es el único sospechoso de la muerte de Matías Emiliano “Colo” Díaz Amestíca y hace algunos días se presentó en Tribunales, de manera voluntaria, junto a su abogada Filomena Noriega.

Fiscalía había pedido prisión preventiva mientras que la defensa del acusado solicitó la libertad. El juez Adarvez decidió mandarlo al Penal mientras avanza la causa.

El hecho

El 17 de octubre, un hombre de Chimbas perdió la vida luego de que un sujeto en moto lo ultimara cuando efectuó al menos dos disparos. Según las fuentes, el hecho ocurrió en el interior de Villa San Patricio.

Lo que los investigadores intentan determinar si se trata de un ajuste de cuentas, ya que pudieron recabar que el motociclista pasó y apuntó directamente contra un hombre, identificado con el apellido Díaz y quien cuenta con antecedentes penales.

Tras los dos impactos de bala que recibió su cuerpo, falleció de manera instantánea mientras que su asesino se dio a la fuga.