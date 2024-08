Le dispararon al menos 5 tiros, uno impactó en la zona lumbar Ocurrió en Villa Krause, y según el relato de la víctima, habría sido agredido con un arma de fuego por desconocidos que se le acercaron en un auto, pero no quiso radicar denuncia.

En la noche del miércoles, en la zona de calles Quiroga y Godoy en Villa Krause, Rawson, un hombre fue agredido con un arma de fuego por desconocidos desde un auto. Según el informe policial, el hombre relató que se le acercó un Renault 12 blanco y realizaron al menos 5 disparos, uno de los cuales impactó en su cadera, región lumbar derecha, donde presenta orificio de entrada sin salida.

Se hizo presente personal de la policía jurisdiccional, brigada Delitos Especiales, criminalística y funcionarios de la UFI desplegando diversas medidas tendientes a dilucidar lo sucedido.

La víctima se encuentra en Hospital Rawson, estable, los médicos que lo trataron aseguraron que no es urgente la extracción del proyectil, no obstante la justicia ordenó el secuestro de la bala una vez que sea recuperado. La persona no realizó la denuncia, aseguró no conocer a sus agresores ni tampoco la razón del ataque.