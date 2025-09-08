Los escabrosos detalles de la investigación por la muerte de una mujer en una panadería Se llamaba Lucía Mabel Tejada y tenía 55 años.

Lucía Mabel Tejada, de 55 años, falleció este domingo luego de sufrir quemaduras del tipo AB y B, en el 25 por ciento de su cuerpo, según informaron fuentes judiciales. La mujer protagonizó un incendio en la panadería que atendía junto a su marido, en Rawson, y ambos debieron ser hospitalizados en el Marcial Quiroga por las graves lesiones pero ella agonizó casi un día y murió.

Los investigadores indicaron que todo comenzó en el interior del negocio cuando manipulaban una garrafa de 10 kilos y por una fuga de gas, se propagaron las llamas por todo el local, alcanzando a Tejada como a su esposo, quien fue identificado como Juan Carlos Flores, de 55 años, quien aún permanece internado en el nosocomio de Rivadavia.

La única que logró salvarse del trágico episodio fue su hija de 33 años, Lucía Castro.

Si bien los especialistas trabajaron en la escena del incendio, cuando fueron notificados sobre el lamentable fallecimiento de Tejada, ordenaron la autopsia correspondiente y aguardan mayores detalles para esclarecer el hecho.